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Простите: Усик сделал громкое заявление об Украине

STYLERПерсоны    19.03.2019 - 17:59
Простите: Усик сделал громкое заявление об Украине
Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Александр Усик высказался о смене гражданства

Александр Усик никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью. 

По его словам, он очень бы хотел, чтобы его дети и внуки счастливо жили в Украине.

"Я даже не рассматриваю вариант уезда из Украины! Хотя предложений было не мало... И финансовых... Просто мне говорили: мы тебе даем деньги, даем жилье, ты ни в чем не нуждаешься, твои дети ходят в школу - тебе ничего не нужно делать, просто боксируй за нас. Я говорю: "Простите", - рассказал чемпион.

Усик отметил, что его отец всю жизнь проговорил на русском языке, но всегда считал себя патриотом Украины.

"Он всегда мне повторял: "Кто ты по национальности? Ты - украинец!" - резюмировал Александр.

Простите: Усик сделал громкое заявление об Украине

Скриншот 

Напомним, недавно Усик нарвался на критику из-за того, что сделал публикацию в своем Instagram, в которой поздравил всех с началом поста. При этом запись он сопроводил видео, на котором священник РПЦ рассказывает, что каждый православный должен заниматься боксом с детства и "бить в репу" тому, кто хочет обидеть женщину или ребенка.

Также мы писали о том, что 8 марта боксер написал пост, который многие его поклонники посчитали, мягко говоря, странным.

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