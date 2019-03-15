Какая боль: Усик посвятил песню киевскому "Динамо" (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Усик ходил на матч в Киеве, чтобы поддержать "динамовцев"

Александр Усик посетил матч "Челси" - "Динамо" (Киев) 14 марта, в котором украинские футболисты потерпели сокрушительное поражение "всухую". Британцы забили 5 мячей в ворота подопечных Хацкевича, которые прекратили выступления на европейской арене в сезоне 2018/19. Чемпион мира по боксу - давний любитель футбола - посвятил этому матчу лирическую песню, обыграв знаменитый хит группы "Чайф" "Аргентина-Ямайка 5:0".

Соответствующее видео спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram в пятницу, 15 марта.

"Не смотря на ваше вчерашнее поражение, мы все равно остаемся преданны вам. Динамо (Киев)", - написал он.

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa )

Усик спел под сопровождение гитары о том, что отправился на ответный матч для поддержки украинцев, но после разгромного результата ушел домой плакать:

"Вчера ходил я на футбол, чтоб поддержать своих ребят,

Увидел 5 я в угол свой, ушел домой я плакать.

Какая боль, какая боль, "Челси" - "Динамо" (Киев) 5:0"...

Видео: instagram.com/usykaa

Отметим, что перед этим в сети появилось фото, на котором Александр в "маскировке" находится на стадионе НСК "Олимпийский" во время футбольного мачта. Снимок был опубликован на Luckypunch.net.

"Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе знатно замаскировался во время пребывания на стадионе", - говорится в описании к кадру.

Фото: Александр Усик на матче "Динамо" - "Челси" (instagram.com/luckypunchnet)

В комментариях пользователи сети шутливо отмечают, что Усика можно легко узнать по взгляду. Также многие восхищаются его готовностью поддержать украинских футболистов и искренним спортивным сопереживанием боксера:

"5-0... Он мог бы и не маскироваться";

"Эти глаза узнаешь из тысячи";

"Ты крут, брат";

"Боже этот идеальный мужчина не только танцует, а еще и поет";

"Талантливый человек во всем талантлив";

"Правильно. Мы своих не бросаем в сложные моменты";

"Отлично спели!"

Как сообщалось ранее, Александр Усик разгневал украинцев, опубликовав поздравительный пост с 23 февраля.

Напомним также, что в настоящее время переговоры о бое между Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным находятся на завершающей стадии.