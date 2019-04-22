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Простить и посадить: Усик резко высказался о выборах-2019

STYLERВыборы 2019    22.04.2019 - 22:31
Простить и посадить: Усик резко высказался о выборах-2019
Фото: коллаж РБК-Украина

Усик рассказал о политиках-"оборотнях"

Александр Усик прокомментировал выборы президента-2019, на которых победил Владимир Зеленский. Украинский боксер, чемпион мира высказал мнение, что теперь "политиков-оборотней" нужно будет привлечь к криминальной ответственности. Видео соответствующего заявления опубликовано в сети. 

Знаменитый спортсмен записал ролик за едой. Он с сарказмом высказался о политической гонке и ее результатах.

"Весна, хорошее настроение. Все вокруг зеленится. Цветут деревья. У нас новый президент. Великолепно", - сказал Усик.

Боксер отметил, что ему очень хочется посмотреть на то, как некоторые политики теперь будут менять "окрас".

 

Александр Усик высказался о выборах-2019 (фото: скриншот)

"Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые сейчас будут переворачиваться, будут перевоплощаться в другое обличие", - говорит Усик.

После непродолжительной паузы он поделился мыслью, что таких "оборотней" на самом деле нужно простить.

"Простить и посадить", - заключил чемпион и рассмеялся.

 Видео: YouTube / Instagram Star

Как сообщалось ранее, почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины. 

Напомним, недавно чемпион мира по боксу Александр Усик станцевал на тренировке и поделился с фанами забавным видео.

Также мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко, комментируя предстоящий бой Александра Усика с Карлосом Такамом, отметил, что у боксера очень хорошая реакция и даже назвал его уникальным боксером.

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