Заміна Супрун? Мережа шокована Комаровським в команді Зеленського

Зеленський представив свою команду в ефірі програми "Право на владу" на 1+1. Доктор Євген Комаровський увійшов в команду кандидата в президенти Володимира Зеленського в якості радника по медицині. Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину, припустивши, що саме відомий педіатр займе посаду міністра охорони здоров'я у разі перемоги Зеленського у другому турі виборів.

Новина про те, що Комаровський увійшов в команду Зеленського облетіла соцмережі і вже набрала кілька тисяч коментарів. Багато хто підтримуює педіатра і вважає, що він - один з гідних представників в команді кандидата в президенти. Втім, незадоволених теж багато.

"З'явилася надія, що міністром охорони здоров'я стане адекватна, розумна, гідна людина, яка знає толк в медицині";

Міністр охорони здоров'я? Буде лікувати всіх по телевізору, а Зеленський керувати країною по телевізору! Прикольно!"

"Заміна Супрун?"

"Красені! Молодці! Гідна команда";

"Кому не подобається доктор Комаровський, кабінет Супрун поряд. Приймає без талонів!"

"Юлю - на посаду медсестри, а Ляшка в санітари візьміть, будь ласка";

"Теледоктор в команді у телепрезидента..."

Зеленський взяв Комаровського в команду - реакція мережі (скрін відео: YouTube/ТСН)

"Комаровський - професіонал своєї справи, я рада, що він, можливо, буде міністром охорони здоров'я";

"Включаєте прямий ефір 1+1. Там "Розсміши коміка" почався";

"Це доречно! Там давно потрібен лікар! Саме педіатр!"

"Треба ще до педіатра залучити психіатра";

"Доктор, я вас ще більше почала поважати. У мене два онука, і дивлячись ваші передачі, просто мріяла, щоб така людина, як ви, з'явилися в керівництві нашої медицини";

"Жах, ще гірше, ніж Супрун! Якщо подивитися на команду Зеленського, то теж кум, брат, сват, грабіжник шапок, бізнесмени, колишня і нинішня опозиція";

"Він розумний доктор, не те що Супрун, при ній ліки подорожчали в два рази, в аптеку вже боїшся заходити";

"Саме так! По телевізору, "зволожуємо, провітрюємо, відпоюємо", і ніяких ліків! Ніяких бабусь, а ви на Супрун каку говорите!"

Нагадаємо, користувачі мережі бурхливо відреагували на те, що Володимир Зеленський не прийде на дебати на "Суспільному" 19 квітня.

До речі, астропсихолог Олена Осипенко розповіла про те, яким буде в астрологічному плані день дебатів Зеленського і Порошенка, в п'ятницю, 19 квітня.

Також ми писали, що в поліції зробили заяву про те, які предмети не можна проносити на дебати на НСК "Олімпійський".