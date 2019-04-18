Ніяких помідорів: у поліції зробили гучну заяву про дебати

Дебати пройдуть на Олімпійському під суворим контролем правоохоронців
Дебати кандидатів у президенти України 19 квітня на НСК "Олімпійський" будуть проходити під суворим контролем безпеки з боку поліції. Про це заявив речник МВС Артем Шевченко.
За його словами, правоохоронці будуть вилучати у громадян, що йдуть на стадіон, всі підозрілі предмети.
Так, речник МВС розповів, що не можна брати на дебати. У перелік заборонених входять предмети, здатні завдати шкоди людям:
"Все це буде вилучатися", - заявив Шевченко.
Українцям, які вирішили прийти на стадіон, поліція рекомендує приходити на дебати без нічого зайвого.
Дебати Зеленського і Порошенка - що не можна брати на Олімпійський (колаж: РБК-Україна)
Раніше ми повідомляли, що мережа бурхливо відреагувала на відмову Зеленського від участі в теледебатах на "Суспільному" 19 квітня.
Нагадаємо, астропсихолог Олена Осипенко розповіла про те, яким буде в астрологічному плані день дебатів Зеленського і Порошенко, п'ятниця, 19 квітня.