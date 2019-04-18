ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Никаких помидоров: в полиции сделали громкое заявление о дебатах

STYLERВыборы 2019    18.04.2019 - 21:59
Никаких помидоров: в полиции сделали громкое заявление о дебатах
Дебаты Зеленского и Порошенко - что нельзя брать на Олимпийский (коллаж: РБК-Украина)

Дебаты на Олимпийском пройдут под строгим контролем правоохранителей

Дебаты кандидатов в президенты Украины 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут проходить под строгим контролем  безопасности со стороны полиции. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, правоохранители будут изымать у граждан, идущих на стадион, все подозрительные предметы.

Так, спикер МВД рассказал, что нельзя брать на дебаты. В перечень запрещенных входят предметы, способные нанести вред людям:

  • любое оружие (разрешенное, легальное, травматическое, наградное);
  • предметы, которые можно использовать, как оружие;
  • газовые балончики;
  • петарды;
  • ножи (большие и маленькие);
  • металлические предметы;
  • яйца, овощи и фрукты (все, чем можно забросать сцену. - Ред.).

"Все это будет изыматься", - заявил Шевченко.

Украинцам, которые решили прийти на стадион, полиция рекомендует приходить на дебаты налегке.

Никаких помидоров: в полиции сделали громкое заявление о дебатах

Дебаты Зеленского и Порошенко - что нельзя брать на Олимпийский (коллаж: РБК-Украина)

Ранее мы сообщали, что сеть бурно отреагировала на отказ Зеленского от участия в теледебатах на "Суспільном" 19 апреля.

Напомним, астропсихолог Елена Осипенко рассказала о том, каким будет в астрологическом плане день дебатов Зеленского и Порошенко, пятница, 19 апреля. 

К слову, синоптик дал прогноз погоды на день выборов.

В ЦИК объяснили механизм финансирования дебатов на "Суспільному" Общественный транспорт изменит маршруты из-за дебатов на "Олимпийском"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины дебаты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь