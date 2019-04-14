Что может помешать: синоптик дал прогноз погоды на день выборов

Фото: Погода в Украине (РБК-Украина)

Какой будет погода 21 апреля во время второго тура выборов президента Украины - рассказал народный синоптик

Погода в Украине 14 апреля сохраняется довольно холодной. Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что ночью 15 апреля в большинстве регионах Украины стоит ожидать заморозков до 5 градусов мороза.

А какой будет погода 21 апреля во время второго тура выборов президента Украины, когда украинцы будут выбирать будущего президента страны?

Прогноз погоды на 21 апреля в комментарии для Styler дал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в день выборов президента Украины погода будет довольно хорошей.

“В целом мы сейчас видим, что все мои прогнозы на весну сбываются. Раньше я прогнозировал, что 14-15 апреля в Украине будет прохладно. Действительно, в Украину в эти дни пришла низкая температура”, - говорит Горбань.

В день выборов президента Украины погода будет в целом теплой, прогнозирует он.

“В большинстве регионов температура поднимется до 20-22, а кое-где и до 24 градусов. В то же время на севере Украины может быть пасмурно, небо могут затянуть тучи”, - говорит народный синоптик.

Фото: Погода в Украине в день выборов (pixabay.com)

По его словам, в середине апреля в Украине температура снижается довольно часто. После небольшого потепления в начале апреля могут прийти и ночные заморозки.

“Так и происходит сейчас. Видим, что стало холоднее. Но уже через неделю будет стабильно 17-18 градусов тепла. А в день выборов будет еще теплее. Что может помешать пойти голосовать? Это точно не погода. В день выборов, по моим прогнозам, погода точно не должна помешать тому, чтобы люди шли на участки”, - говорит он.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев, что скоро ожидаются серьезные заморозки. Минус 5 градусов будет во многих регионах страны преимущественно ночью.

Также сообщалось, в каких именно регионах Украины ожидается понижение температуры.