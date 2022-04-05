Наш хлопчик тепер ангел! Під Києвом знайшли тіло Сашеньки, якого шукали всією Україною

"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви та віру, дякую за підтримку. Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький ангел - вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій...", - написала мама дитини.

Фото: instagram.com/shine4.me

10 березня Сашенька разом з іншими жителями Вишгородського району намагався евакуюватися через річку Дніпро, оскільки всі дороги були заблоковані військами ворога.

З перших днів війни вони опинилися в оточенні російських окупантів. Вони вибралися з села Сухолуччя і хотіли дістатися в Ровжі.

У човні була бабуся хлопчика, Сашенька і ще шестеро людей. Човен виявили перевернутим в районі села Сухолуччя. Тіло бабусі знайшли 11 березня. Але хлопчика поруч не було і відомо, що він був у рятувальному жилеті.

Фото: instagram.com/shine4.me

Дитину розшукували більш як три тижні, батьки писали повідомлення в соціальних мережах. Провести пошукові роботи в тій місцевості було неможливо через скупчення військ ворога. До останнього мама вірила, що хлопчик живий.

Тільки пізно ввечері 5 квітня стало відомо, що Сашенька загинув.