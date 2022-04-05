RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наш хлопчик тепер ангел! Під Києвом знайшли тіло Сашеньки, якого шукали всією Україною

Фото: Під Києвом загинув маленький Сашенька (Фото: instagram.com/shine4.me)
Автор: Анна Шиканова

У Броварському районі Київської області виявили тіло маленького Сашеньки, який зник під час евакуації. Загибель дитини підтвердила мама хлопчика Олена Яхно.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви та віру, дякую за підтримку. Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький ангел - вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій...", - написала мама дитини.

Фото: instagram.com/shine4.me

10 березня Сашенька разом з іншими жителями Вишгородського району намагався евакуюватися через річку Дніпро, оскільки всі дороги були заблоковані військами ворога.

З перших днів війни вони опинилися в оточенні російських окупантів. Вони вибралися з села Сухолуччя і хотіли дістатися в Ровжі.

У човні була бабуся хлопчика, Сашенька і ще шестеро людей. Човен виявили перевернутим в районі села Сухолуччя. Тіло бабусі знайшли 11 березня. Але хлопчика поруч не було і відомо, що він був у рятувальному жилеті.

Фото: instagram.com/shine4.me

Дитину розшукували більш як три тижні, батьки писали повідомлення в соціальних мережах. Провести пошукові роботи в тій місцевості було неможливо через скупчення військ ворога. До останнього мама вірила, що хлопчик живий.

Тільки пізно ввечері 5 квітня стало відомо, що Сашенька загинув.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Київській області загинув відомий український фотограф і документаліст Макс Левін.

Читайте РБК-Україна в Google News
загибельтрагедияпреступления