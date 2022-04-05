Наш мальчик теперь ангел! Под Киевом нашли тело Сашеньки, которого искали всей Украиной

"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого кто верил, кто помогал в поисках, благодарю каждого за Ваши молитвы и веру, благодарю за поддержку. Благодаря Вам, мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел — уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой…", - написала мама ребенка.

Фото: instagram.com/shine4.me

10 марта Сашенька вместе с другими жителями Вышгородского района пытался эвакуироваться через реку Днепр, так как все дороги были заблокированы войсками врага.

С первых дней войны они оказались в окружении российских оккупантов. Они выбрались из села Сухолучье и хотели добраться в Ровжи.

В лодке была бабушка мальчика, Сашенька и еще шесть человек. Лодку обнаружили перевернутой в районе села Сухолучье. Тело бабушки нашли 11 марта. Но мальчика рядом не было и известно, что он был в спасательном жилете.

Фото: instagram.com/shine4.me

Ребенка разыскивали более трех недель, родители писали сообщения в социальных сетях. Провести поисковые работы в той местности было невозможно из-за скопления войск врага. До последнего мама верила, что мальчик жив.

Только поздно вечером 5 апреля стало известно, что Сашенька погиб.