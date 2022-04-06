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У Ворзелі росіяни вбили і з'їли двох собак у захопленому будинку: відео 21+

Колаж РБК-Україна: Російські військові з'їли собак у Ворзелі
Автор: Світлана Мащенко

У Ворзелі, що поблизу Бучі та Ірпеня, окупанти облаштувалися в будинку, розстріляли дорогі автівки, а також вбили... і з'їли двох собак.

Про це розповів журналіст Сергій Місюра.

Тварин нелюди прибивали до драбини, там розчленували і смажили на мангалі, що у дворі.

Про це свідчать залишені прибитими лапи тварин, прикручені саморізами до дерев'яної драбини за будинком. Там лапи рудої собаки, а також саморізи з залишками білої шерсті.

Крім того вони розстріляли Bentley і Range Rover у гаражах. На Bentley скинули груду сміття, а також білою фарбою на капоті написали "Пріора".

Скріншот

"Після вбивства та гвалтування дітей, для мене це такий же шок, а по відчуттям - навіть більший... Другий день мене тримає... Ці гамадріли з чукотки жерли наших собак позаду захопленого заможного будинку в Ворзелі", - пише журналіст.

Раніше ми показували, що зробили окупанти з селом Мощун, що під Києвом.

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