У Ворзелі росіяни вбили і з'їли двох собак у захопленому будинку: відео 21+

Тварин нелюди прибивали до драбини, там розчленували і смажили на мангалі, що у дворі.

Про це свідчать залишені прибитими лапи тварин, прикручені саморізами до дерев'яної драбини за будинком. Там лапи рудої собаки, а також саморізи з залишками білої шерсті.

Крім того вони розстріляли Bentley і Range Rover у гаражах. На Bentley скинули груду сміття, а також білою фарбою на капоті написали "Пріора".

Скріншот

"Після вбивства та гвалтування дітей, для мене це такий же шок, а по відчуттям - навіть більший... Другий день мене тримає... Ці гамадріли з чукотки жерли наших собак позаду захопленого заможного будинку в Ворзелі", - пише журналіст.