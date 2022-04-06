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В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном доме: видео 21+

Коллаж РБК-Украина: российские военные съели собак в Ворзеле
Автор: Светлана Мащенко

В Ворзеле, что вблизи Бучи и Ирпеня, оккупанты обосновались в доме, расстреляли дорогие машины, а также убили... и съели двух собак.

Об этом рассказал журналист Сергей Мисюра.

Животных нелюди прибивали к лестнице, там расчленяли и жарили на мангале, что во дворе.

Об этом свидетельствуют оставленные прибитыми лапы животных, прикрученные саморезами к деревянной лестнице за домом. Там лапы рыжей собаки, а также саморезы с остатками белой шерсти.

Кроме того они расстреляли Bentley и Range Rover в гаражах. На Bentley сбросили груду мусора, а также белой краской на капоте написали "Приора".

Скриншот

"После убийства и изнасилования детей, для меня это такой же шок, а по ощущениям - даже больше... Второй день меня держит... Эти гамадрилы из чукотки жрали наших собак позади захваченного зажиточного дома в Ворзеле", - пишет журналист.

Раньше мы показывали, что сделали оккупанты с селом Мощун, что под Киевом.

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