Апендицит: як вчасно розпізнати симптоми у дитини

Вісім основних ознак апендициту у дітей
Маленька дитина не завжди може пояснити, де в неї болить в животі і як. Тому дорослим набагато важче запідозрити у малюків апендицит. Але є симптоми, які вказують на те, що дитину потрібно показати лікарю негайно, пише сайт Medic.ua.
Найпоширенішими симптомами апендициту у маленьких дітей є:
1. Висока температура тіла.
У дорослої людини при апендициті температура тіла може піднятися незначно або зовсім не підніматися, а ось у дітей підвищена температура є завжди.
Дослідження показали, що у дітей у віці від 2 до 5 років при апендициті найчастіше підвищується температура тіла, вони відчувають біль у животі, нудоту і втрату апетиту.
2. Біль при пальпації.
Незалежно від того, як дитина описує свою біль у животі, є місце, де вона проявляється обов'язково. Це нижня права область живота. При натисканні – біль стає сильнішою.
3. Високий рівень лейкоцитів.
У дітей з апендицитом спостерігається підвищення кількості лейкоцитів, білих кров'яних клітин. Для діагностики лікарі використовують саме підрахунок лейкоцитів.
4. Втрата апетиту.
Цей симптом однаковий як для дітей, так і для дорослих і є класичною ознакою при діагностиці апендициту, поряд з усіма іншими симптомами.
5. Нудота і блювота.
Нудота і блювота при апендициті з'являються незабаром після того, як дитина починає відчувати біль у животі.
6.Тупа біль в животі.
Ще одним симптомом апендициту у дітей є тупа біль в животі, яка виражена в області пупка або в верхній частині живота. Якщо дитина через деякий час заявляє, що біль змістилася в нижню праву частину живота і стала різкішою – негайно везіть її до лікаря, так як це в більшості випадків свідчить про апендицит.
7. Здуття живота.
Саме по собі здуття живота є симптомом багатьох інших хвороб, але в поєднанні зі всіма вище перерахованими симптомами – це ознака апендициту.
8. Запор або діарея.
Ці симптоми зустрічаються рідше, ніж всі інші, але, якщо дитина скаржиться на нудоту, розповідає на болі в області пупка, у нього температура і при цьому ще й діарея – це привід негайно звернутися до лікаря і запідозрити апендицит.
Є ще кілька симптомів, які можуть вказувати на те, що у дитини розвивається апендицит:
- судоми
- хворобливі або утруднені сечовипускання
- блювання або стілець з кров'ю
- дитина не може встати прямо
- біль, яка погіршується під час раптових рухів
- біль при ходьбі
У разі появи цих симптомів – негайно зверніться до лікаря для проведення обстеження
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Відео: РБК-Україна