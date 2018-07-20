Апендицит: як вчасно розпізнати симптоми у дитини

Фото: Апендицит у дітей (facebook com/kids365)

Вісім основних ознак апендициту у дітей

Маленька дитина не завжди може пояснити, де в неї болить в животі і як. Тому дорослим набагато важче запідозрити у малюків апендицит. Але є симптоми, які вказують на те, що дитину потрібно показати лікарю негайно, пише сайт Medic.ua.

Найпоширенішими симптомами апендициту у маленьких дітей є:

1. Висока температура тіла.

У дорослої людини при апендициті температура тіла може піднятися незначно або зовсім не підніматися, а ось у дітей підвищена температура є завжди.

Дослідження показали, що у дітей у віці від 2 до 5 років при апендициті найчастіше підвищується температура тіла, вони відчувають біль у животі, нудоту і втрату апетиту.

2. Біль при пальпації.

Незалежно від того, як дитина описує свою біль у животі, є місце, де вона проявляється обов'язково. Це нижня права область живота. При натисканні – біль стає сильнішою.

3. Високий рівень лейкоцитів.

У дітей з апендицитом спостерігається підвищення кількості лейкоцитів, білих кров'яних клітин. Для діагностики лікарі використовують саме підрахунок лейкоцитів.

4. Втрата апетиту.

Цей симптом однаковий як для дітей, так і для дорослих і є класичною ознакою при діагностиці апендициту, поряд з усіма іншими симптомами.

5. Нудота і блювота.

Нудота і блювота при апендициті з'являються незабаром після того, як дитина починає відчувати біль у животі.

6.Тупа біль в животі.

Ще одним симптомом апендициту у дітей є тупа біль в животі, яка виражена в області пупка або в верхній частині живота. Якщо дитина через деякий час заявляє, що біль змістилася в нижню праву частину живота і стала різкішою – негайно везіть її до лікаря, так як це в більшості випадків свідчить про апендицит.

7. Здуття живота.

Саме по собі здуття живота є симптомом багатьох інших хвороб, але в поєднанні зі всіма вище перерахованими симптомами – це ознака апендициту.

8. Запор або діарея.

Ці симптоми зустрічаються рідше, ніж всі інші, але, якщо дитина скаржиться на нудоту, розповідає на болі в області пупка, у нього температура і при цьому ще й діарея – це привід негайно звернутися до лікаря і запідозрити апендицит.

Є ще кілька симптомів, які можуть вказувати на те, що у дитини розвивається апендицит:

- судоми

- хворобливі або утруднені сечовипускання

- блювання або стілець з кров'ю

- дитина не може встати прямо

- біль, яка погіршується під час раптових рухів

- біль при ходьбі

У разі появи цих симптомів – негайно зверніться до лікаря для проведення обстеження

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Відео: РБК-Україна