Аппендицит: как вовремя распознать симптомы у ребенка

Восемь основных признаков аппендицита у детей
Маленький ребенок не всегда может объяснить где у него болит в животе и как. Поэтому взрослым намного тяжелее заподозрить у малышей аппендицит. Но есть симптомы, которые указывают на то, что ребенка нужно показать врачу немедленно, пишет сайт Medic.ua.
Самыми распространенными симптомами аппендицита у маленьких детей:
1. Высокая температура тела.
У взрослого человека при аппендиците температура тела может подняться незначительно или совсем не подниматься, а вот у детей повышенная температура есть всегда.
Исследования показали, что у детей в возрасте от 2 до 5 лет при аппендиците чаще всего повышается температура тела, они испытывают боль в животе, тошноту и потерю аппетита.
2. Боль при пальпации.
Независимо от того, как ребенок описывает свою боль в животе, есть место, где она проявляется обязательно. Это нижняя правая область живота. При нажатии – боль становится сильнее.
3. Высокий уровень лейкоцитов.
У детей с аппендицитом наблюдается повышение количества лейкоцитов, белых кровяных клеток. Для диагностики врачи используют именно подсчет лейкоцитов.
4. Потеря аппетита.
Этот симптом одинаков как для детей, так и для взрослых и является классическим признаком при диагностике аппендицита, наряду со всеми остальными симптомами.
5. Тошнота и рвота.
Тошнота и рвота при аппендиците появляются вскоре после того, как ребенок начинает испытывать боль в животе.
6.Тупая боль в животе.
Еще одним симптомом аппендицита у детей является тупая боль в животе, которая выражена в области пупка или в верхней части живота. Если ребенок через некоторое время заявляет, что боль сместилась в нижнюю правую часть живота и стала более резкой – немедленно везите его к врачу, так как это в большинстве случаев свидетельствует про аппендицит.
7. Вздутие живота.
Само по себе вздутие живота является симптомом многих других болезней, но в сочетании со всеми выше перечисленными симптомами – это признак аппендицита.
8. Запор или диарея.
Эти симптомы встречаются реже, чем все остальные, но, если ребенок жалуется на тошноту, рассказывает на боли в области пупка, у него температура и при этом еще и диарея – это повод немедленно показаться врачу и заподозрить аппендицит.
Есть еще несколько симптомов, которые могут указывать на то, что у ребенка развивается аппендицит:
- судороги
- болезненные или затрудненные мочеиспускания
- рвота или стул с кровью
- ребенок не может встать прямо
- боль, которая ухудшается во время внезапных движений
- боль при ходьбе
В случае появления этих симптомов – немедленно обратитесь к врачу для проведения обследования.
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Видео: РБК-Украина