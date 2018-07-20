Аппендицит: как вовремя распознать симптомы у ребенка

Фото: Аппендицит у детей (facebook com/kids365)

Восемь основных признаков аппендицита у детей

Маленький ребенок не всегда может объяснить где у него болит в животе и как. Поэтому взрослым намного тяжелее заподозрить у малышей аппендицит. Но есть симптомы, которые указывают на то, что ребенка нужно показать врачу немедленно, пишет сайт Medic.ua.

Самыми распространенными симптомами аппендицита у маленьких детей:

1. Высокая температура тела.

У взрослого человека при аппендиците температура тела может подняться незначительно или совсем не подниматься, а вот у детей повышенная температура есть всегда.

Исследования показали, что у детей в возрасте от 2 до 5 лет при аппендиците чаще всего повышается температура тела, они испытывают боль в животе, тошноту и потерю аппетита.

2. Боль при пальпации.

Независимо от того, как ребенок описывает свою боль в животе, есть место, где она проявляется обязательно. Это нижняя правая область живота. При нажатии – боль становится сильнее.

3. Высокий уровень лейкоцитов.

У детей с аппендицитом наблюдается повышение количества лейкоцитов, белых кровяных клеток. Для диагностики врачи используют именно подсчет лейкоцитов.

4. Потеря аппетита.

Этот симптом одинаков как для детей, так и для взрослых и является классическим признаком при диагностике аппендицита, наряду со всеми остальными симптомами.

5. Тошнота и рвота.

Тошнота и рвота при аппендиците появляются вскоре после того, как ребенок начинает испытывать боль в животе.

6.Тупая боль в животе.

Еще одним симптомом аппендицита у детей является тупая боль в животе, которая выражена в области пупка или в верхней части живота. Если ребенок через некоторое время заявляет, что боль сместилась в нижнюю правую часть живота и стала более резкой – немедленно везите его к врачу, так как это в большинстве случаев свидетельствует про аппендицит.

7. Вздутие живота.

Само по себе вздутие живота является симптомом многих других болезней, но в сочетании со всеми выше перечисленными симптомами – это признак аппендицита.

8. Запор или диарея.

Эти симптомы встречаются реже, чем все остальные, но, если ребенок жалуется на тошноту, рассказывает на боли в области пупка, у него температура и при этом еще и диарея – это повод немедленно показаться врачу и заподозрить аппендицит.

Есть еще несколько симптомов, которые могут указывать на то, что у ребенка развивается аппендицит:

- судороги

- болезненные или затрудненные мочеиспускания

- рвота или стул с кровью

- ребенок не может встать прямо

- боль, которая ухудшается во время внезапных движений

- боль при ходьбе

В случае появления этих симптомов – немедленно обратитесь к врачу для проведения обследования.

Кстати, Супрун развеяла мифы о высоком давлении

Видео: РБК-Украина