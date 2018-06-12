"Барбі з Берліна" зробила гігантські силіконові груди (фото)

Груди дівчини важить більше чотирьох кілограмів

27-річна Періс Хермс, відома як "Барбі з Берліна", вставила свій третій комплект імплантатів для грудей. Дівчина зважилася на зміни в зовнішності через цькування у школі. Після третього хірургічного втручання обсяг чашечки збільшився до 80 л. Груди дівчини важить понад чотири кілограми. Про це повідомляє The Sun.

"Коли я прокинулася після наркозу, відчула себе найщасливішою. Хоч це і не було моєю метою, приємно володіти найбільшими грудьми в Німеччині", - розповіла Хермс.

За словами зірки соцмереж, вона вважає великі груди дуже жіночними і сексуальними. Дівчина витратила на зміну зовнішності більше 50 тис. доларів.

Фото: Періс Хермс (thesun.co.uk)

"Я дуже задоволена своїм тілом зараз — прямо протилежно тому, як я себе почувала в минулому", - зазначила Хермс.

Фото: Періс Хермс (thesun.co.uk)

До речі, Анні Семенович прооперували груди.

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