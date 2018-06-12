"Барби из Берлина" сделала гигантскую силиконовую грудь (фото)

Грудь девушки весит более четырех килограммов

27-летняя Пэрис Хермс, известная как "Барби из Берлина", вставила свой третий комплект имплантатов для груди. Девушка решилась на изменения во внешности из-за травли в школе. После третьего хирургического вмешательства объем чашечки увеличился до 80 л. Грудь девушки весит более четырех килограммов. Об этом сообщает The Sun.

"Когда я очнулась после наркоза, почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самой большой грудью в Германии", - рассказала Хермс.

По словам звезды соцсетей, она считает большую грудь очень женственной и сексуальной. Девушка потратила на изменение внешности более 50 тыс. долларов.

Фото: Пэрис Хермс (thesun.co.uk)

"Я очень довольна своим телом сейчас — прямо противоположно тому, как я себя чувствовала в прошлом", - отметила Хермс.

Фото: Пэрис Хермс (thesun.co.uk)

Кстати, Анне Семенович прооперировали грудь.

Что вы не знали об Ане Седоковой (видео: STYLER.rbc.ua)