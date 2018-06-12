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"Барби из Берлина" сделала гигантскую силиконовую грудь (фото)

STYLERКрасота и Здоровье        12.06.2018 - 16:18
Фото: instagram.com/real.barbie.of.berlin
Фото: instagram.com/real.barbie.of.berlin

Грудь девушки весит более четырех килограммов

27-летняя Пэрис Хермс, известная как "Барби из Берлина", вставила свой третий комплект имплантатов для груди. Девушка решилась на изменения во внешности из-за травли в школе. После третьего хирургического вмешательства объем чашечки увеличился до 80 л. Грудь девушки весит более четырех килограммов. Об этом сообщает The Sun.

"Когда я очнулась после наркоза, почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самой большой грудью в Германии", - рассказала Хермс.

По словам звезды соцсетей, она считает большую грудь очень женственной и сексуальной. Девушка потратила на изменение внешности более 50 тыс. долларов.

Фото: Пэрис Хермс (thesun.co.uk)

"Я очень довольна своим телом сейчас — прямо противоположно тому, как я себя чувствовала в прошлом", - отметила Хермс.

 

Фото: Пэрис Хермс (thesun.co.uk)

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Теги: Барби, операция
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