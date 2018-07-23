Більшість форм раку можна вилікувати: Супрун розповіла, коли потрібно проходити діагностику

Фото: Прийом у лікаря (facebook.com/moz.ukr)

В. о. міністра розповіла, в якому віці потрібно бігти до лікаря

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що рання діагностика онкологічних захворювань підвищує шанс на повне одужання. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона нагадала про те, що дуже важливо проходити регулярні обстеження, для того, щоб можна було виявити хворобу на ранніх стадіях.

"Дбаєте про те, щоб все встигнути? Не забудьте залишити час і для себе! Ніхто не хоче думати про те, що може захворіти на рак, але набагато ефективніше не ховатися від проблем, а працювати над тим, щоб цього не допустити. Для цього критично важливо, щоб ми регулярно проходили обстеження", - нагадала в. о. міністра.

Вона зазначила, що онкологічні захворювання, які діагностовано на ранніх стадіях, виліковні.

"Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Зате кожній четвертій жінці в Україні діагностують рак грудей вже на III-IV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях", - попередила Супрун.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Вона повідомила, що спільно з Національним Інститутом Раку підготувала календар планових обстежень, де розписала, яку діагностику необхідно проводити в різному віці.

"Які обстеження в якому віці слід проходити жінкам від 20 до 29 років:

- Клінічне обстеження молочних залоз - 1 раз на рік;

- Цитологічну діагностику (ПАП-тест) раку шийки матки - з 21 року, 1 раз в 3 роки.

Від 30 до 39 років:

- Клінічне обстеження молочних залоз - 1 раз на рік;

- Цитологічну діагностику (ПАП-тест) і тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) - 1 раз на 5 років.

Від 40 до 49 років:

- Клінічне обстеження молочних залоз - 1 раз на рік;

- Мамографію - 1 раз на 2 роки;

- цитологічну діагностику (ПАП-тест) і тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) - 1 раз на 5 років.

Від 50 років:

- Клінічне обстеження молочних залоз - 1 раз на рік;

- Мамографія - 1 раз на 2 роки;

- Колоноскопію - 1 раз в 5 років.

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар або терапевт за необхідності.

Які обстеження в якому віці слід проходити чоловікам від 40 до 49 років:

- Огляд в уролога - 1 раз в рік. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

Від 50 років:

- Огляд в уролога - 1 раз в рік. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

- Колоноскопію - 1 раз в 5 років.

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар або терапевт за необхідності", - повідомила Супрун і додала, що при найменших змінах або підозрах, потрібно звернутися до сімейного лікаря, щоб пройти обстеження.

"Незалежно від вашого віку і стану здоров'я - якщо помітили будь-які зміни - відразу зверніться до свого сімейного лікаря або терапевта. Він направить вас на відповідні обстеження або до вузького спеціаліста", - додала в.о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун розповіла про шкоду солодощів.

Відео: video.rbc.ua