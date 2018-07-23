Большинство форм рака можно вылечить: Супрун рассказала, когда нужно проходить диагностику

Фото: Прием у врача (facebook.com/moz.ukr)

И. о.министра рассказала, в каком возрасте нужно бежать к врачу

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун сообщила, что ранняя диагностика онкологических заболеваний повышает шанс на полное выздоровление. Об этом Супрун написала на странице в социальной сети Facebook.

Она напомнила о том, что очень важно проходить регулярные обследования, для того, чтобы можно было обнаружить болезнь на ранних стадиях.

"Заботитесь о том, чтобы все успеть? Не забудьте оставить время и для себя! Никто не хочет думать о том, что может заболеть раком, но гораздо эффективнее не прятаться от проблемы, а работать над тем, чтобы ее не допустить. Для этого критически важно, чтобы мы все регулярно проходили обследование", - напомнила и. о. министра.

Она отметила, что онкологические заболевания, которые диагностированы на ранних стадиях, излечимы.

"Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Например, рак молочной железы на I стадии излечим в 95% женщин. Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях", - предупредила Супрун.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Она сообщила, что совместно с Национальным Институтом Рака подготовила календарь плановых обследований, где расписала, какую диагностику необходимо проводить в разном возрасте.

"Какие обследования в каком возрасте следует проходить женщинам от 20 до 29 лет:

- Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год;

- Цитологическую диагностику (ПАП-тест) рака шейки матки - с 21 года, 1 раз в 3 года.

От 30 до 39 лет:

- Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год;

- Цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) - 1 раз в 5 лет.

От 40 до 49 лет:

- Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год;

- Маммографию - 1 раз в 2 года;

- цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) - 1 раз в 5 лет.

От 50 лет:

- Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год;

- Маммография - 1 раз в 2 года;

- Колоноскопию - 1 раз в 5 лет.

После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Какие обследования в каком возрасте следует проходить мужчинам от 40 до 49 лет:

- Обзор у уролога - 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

От 50 лет:

- Обзор у уролога - 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

- Колоноскопию - 1 раз в 5 лет.

После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости", - сообщила Супрун и добавила, что при малейших изменениях или подозрениях, нужно обратиться к семейному врачу, чтобы пройти обследование.

"Независимо от вашего возраста и состояния здоровья - если заметили любые изменения - сразу обратитесь к своему семейному врачу или терапевту. Он направит вас на соответствующие обследования или к узкому специалисту", - добавила и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: video.rbc.ua