"Для ледачих": фітнес-тренер Аніта Луценко показала, як підтягти стегна (відео)

Ці вправи допоможуть округлити стегна — одну з "проблемних" зон тіла
Відома в Україні фітнес-тренер Аніта Луценко показала своїм підписникам дуже ефективну вправу для зміцнення ніг. При цьому тренер зробила акцент на найбільш складній ділянці — внутрішній стороні стегна. Багато хто знають, як складно тут прибрати зайве.
При цьому Луценко підкреслила, що ця вправа підійде для ледачих, проте тих, хто прагне до змін.
Зазначимо, що в жарку погоду тренуватися набагато складніше через надмірне навантаження на серцево-судинну систему. Раніше Аніта Луценко поділилася головними правилами, яких слід дотримуватися під час тренування в спеку.
Вправа для ніг від Аніти Луценко (відео: instagram.com/anitasporty)
Далі фітнес-тренер докладно описала, як правильно виконувати це заняття, яке, до речі, відмінно підійде для ранкового тренування.
"Зроби своє тренування такою ж звичкою, як і почистити зуби — щодня і зовсім небагато (хоч 5 хв вранці). І повір, це 100 % дасть результат!" — написала якось Луценка, мотивуючи своїх підписників.
Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Доповнити своє ранкове тренування можна ще однією вправою від Луценко — "планка-гірка". За словами Аніти, ця універсальна вправа відмінно підійде одночасно для зміцнення м'язів спини, ніг, рук і преса.
До речі, раніше Аніта Луценко відповіла на важливе питання своєї підписниці про схуднення, яке хвилює багатьох. Так, підписниця фітнес-тренера уточнила, що їй робити, коли вона сіла на дієту, але вага стоїть на місці. Більш того, навіть йде в плюс.
Аніта по пунктах перерахувала, що робити в такій ситуації: від харчування до тренувань. При цьому Луценко настійно рекомендує приймати їжу тричі на день.
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