"Їм менше, а вага стоїть або йде в плюс": фітнес-тренер розповіла, як вийти з "пастки"

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Луценко перерахувала, що обов'язково має входити в ваш раціон

Відома своїми корисними порадами українська фітнес-тренер Аніта Луценко детально відповіла на одну з найбільш неприємних проблем на шляху зниження ваги. Коли, здавалося б, робиш все правильно, але кілограми залишаються на попередній позначці.

Так, одна з підписниць Луценко поділилася з нею "наболілим".

"Аніта, здрастуйте! Підкажіть, стала пити 2-2,5 л води в день, їм набагато менше, ходжу 5-7 км, а вага "стоїть" або навпаки йде в плюс! Такий режим тиждень вже, до цього їла багато шкідливостей, валялася і лінувалась. Чому так відбувається?" — скаржиться одна з підписниць Луценко.

Скріншот: instagram.com/anitasporty

На це фітнес-тренер дала чіткі поради. При цьому Аніта Луценко підкреслила, що ні в якому разі не можна різко сідати на дієти й обмежувати себе в їжі.

"Коли беретеся за ЗСЖ, то не потрібно сідати на дієту! Не знижуйте калорійність до 600-800 ккал — відгукнеться рано чи пізно!" — акцентує Аніта Луценко.

Фітнес-тренер настійно рекомендує приймати їжу тричі на день, також можна виділити час на перекус.

"М'ясо, риба, яйця, овочі, каші, фрукти, ягоди, кісломолочка, бобові, цільно-зерновий хліб — це все має бути обов'язково в раціоні! Ніякого почуття дикого голоду, але приємна легкість — звичайно!" — пише Луценко.

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"Пити достатньо 1,5 л води з головою (2-3-4 літра залиште деревам). Не примушуйте себе і якщо ви "медузка" по тілу і тіло і так водянисте, то точно менше", — радить далі фітнес-тренер.

"Коли різко нічого не робили і почали тренуватись, то все може піти вгору через крепатури. Орієнтуйтеся на самопочуття і сантиметри, а не на кілограми".

Ще одна рекомендація від Луценка: важливо просто продовжувати, не зупинятися, і не забувати робити розтяжку і кардіо!

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

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Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчування, тренування і схуднення