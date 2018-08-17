"Це закон!": тренер Аніта Луценко показала комплекс на розтяжку після тренування (відео)

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Луценко уточнює, що розтягуватися потрібно після кожного тренування

Популярна в Україні фітнес-тренер Аніта Луценко, відома по участі в шоу "Зважені та щасливі", підкреслила, наскільки важливо після фізичних занять робити комплекс на розтяжку. "Це закон!" — уточнила Луценко.

При цьому тренер опублікувала на своєму instagram-каналі відео, на якому показала свій комплекс вправ на розтяжку. Аніта використовує також спеціальну гумку для тренувань. Проте заспокоює, що замість гумки можна використовувати рушник або скакалку.

Також Луценко звернула увагу, що під час розтяжки не потрібно поспішати — рухи повинні бути розміреними, без гострих больових відчуттів.

"Маленький комплекс на розтяжку після тренування. Всі рухи виконувати дуже повільно і не через біль, точніше він є, але дуже приємний", — пише Аніта Луценко.

Публікація від Аніта Луценко (@anitasporty) 14 Серп 2018 в 10:11 PDT

Фітнес-тренер Аніта Луценко показала, як робити розтяжку після тренування (відео: instagram.com/anitasporty)

Далі Луценко більш докладно описала, як правильно виконувати показаний комплекс:

10 разів підтягти до себе рівну ногу. Захопити однією рукою відвести ногу вбік (10 сек утримати). Перехоплення і кладемо навхрест, потім зігнути коліно і полежати 60 секунд. Все повторити на іншу ногу.

"Розтягуйтеся після тренування ЗАВЖДИ! Це закон!" — підкреслила Аніта Луценко.

До речі, а перед розтяжкою можете зробити комплекс вправ для струнких ніжок. Так, раніше Луценко показала, як підтягти стегна, особливо внутрішню їх частину. Адже багато хто знає, що це одна з найбільш важких для тренування зон.

Також зверніть увагу на ще одну дуже ефективну і універсальну вправу — "планка-гірка". За словами Луценка, вона відмінно підійде для спини, ніг і преса.

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фітнес-тренер Аніта Луценко стала однією з учасниць нового сезону шоу "Танці з зірками 2018", яке вийде на телеканалі "1+1" вже цієї осені.

Танцювальну естафету #танціззіркамиchallenge Луценка прийняла від всесвітньо відомого боксера Дениса Берінчика. А також кинула виклик гумористу і тренеру шоу "Ліга сміху" Ігорю Ласточкіну.

Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчування, тренування і схуднення