"Для ленивых": фитнес-тренер Анита Луценко показала, как подтянуть бедра (видео)

Эти упражнения помогут округлить бедра — одну из "проблемных" зон тела
Известная в Украине фитнес-тренер Анита Луценко показала своим подписчикам очень эффективное упражнение для укрепления ног. При этом тренер сделала акцент на наиболее сложном участке — внутренней стороне бедра. Многие знают, как сложно здесь убрать лишнее.
При этом Луценко подчеркнула, что это упражнение подойдет для ленивых, однако стремящихся к переменам.
Отметим, что в жаркую погоду тренироваться намного сложнее из-за чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Ранее Анита Луценко поделилась главными правилами, которые следует соблюдать во время тренировки в жару.
Упражнение для ног от Аниты Луценко (видео: instagram.com/anitasporty)
Далее фитнес-тренер подробно описала, как правильно выполнять это занятие, которое, кстати, отлично подойдет для утренней тренировки.
"Сделай свою тренировку такой же привычкой как и почистить зубы — ежедневно и совсем немного (хоть 5 мин утром). И поверь, это 100 % даст результат!" — написала как-то Луценко, мотивируя своих подписчиков.
Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Дополнить свою утреннюю тренировку можно еще одним упражнением от Луценко — "планка-горка". По словам Аниты, это универсальное упражнение отлично подойдет одновременно для укрепления мышц спины, ног, рук и пресса.
Кстати, ранее Анита Луценко ответила на важный вопрос своей подписчицы о похудении, который волнует многих. Так, подписчица фитнес-тренера уточнила, что ей делать, если она села на диету, но вес стоит на месте. Более того, даже идет в плюс.
Анита по пунктам перечислила, что делать в такой ситуации: от питания до тренировок. При этом Луценко настоятельно рекомендует принимать пищу трижды в день.
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