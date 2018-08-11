"Для ленивых": фитнес-тренер Анита Луценко показала, как подтянуть бедра (видео)

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Эти упражнения помогут округлить бедра — одну из "проблемных" зон тела

Известная в Украине фитнес-тренер Анита Луценко показала своим подписчикам очень эффективное упражнение для укрепления ног. При этом тренер сделала акцент на наиболее сложном участке — внутренней стороне бедра. Многие знают, как сложно здесь убрать лишнее.

При этом Луценко подчеркнула, что это упражнение подойдет для ленивых, однако стремящихся к переменам.

Отметим, что в жаркую погоду тренироваться намного сложнее из-за чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Ранее Анита Луценко поделилась главными правилами, которые следует соблюдать во время тренировки в жару.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 8 Авг 2018 в 9:52 PDT

Упражнение для ног от Аниты Луценко (видео: instagram.com/anitasporty)

Далее фитнес-тренер подробно описала, как правильно выполнять это занятие, которое, кстати, отлично подойдет для утренней тренировки.

Лежа на боку поднимаем ногу, что сверху, живот все время подтянут. Выдох вверх — 20 раз не быстро. Носок направлен в пол, а пятка в потолок. Сразу меняем ногу и работаем над внутренней поверхностью бедра. 20 раз. Выдох вверх! Переворачиваемся на другой бок и повторяем 1 и 2 упражнения подряд. Всего 3 таких подхода.

"Сделай свою тренировку такой же привычкой как и почистить зубы — ежедневно и совсем немного (хоть 5 мин утром). И поверь, это 100 % даст результат!" — написала как-то Луценко, мотивируя своих подписчиков.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Дополнить свою утреннюю тренировку можно еще одним упражнением от Луценко — "планка-горка". По словам Аниты, это универсальное упражнение отлично подойдет одновременно для укрепления мышц спины, ног, рук и пресса.

Кстати, ранее Анита Луценко ответила на важный вопрос своей подписчицы о похудении, который волнует многих. Так, подписчица фитнес-тренера уточнила, что ей делать, если она села на диету, но вес стоит на месте. Более того, даже идет в плюс.

Анита по пунктам перечислила, что делать в такой ситуации: от питания до тренировок. При этом Луценко настоятельно рекомендует принимать пищу трижды в день.

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