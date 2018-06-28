Фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася дієтичним рецептом сирників

Підписники Луценко навіть трохи модернізували її рецепт, поділившись своїми порадами

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко побалувала своїх підписників, які стежать за фігурою, домашнім рецептом дуже корисного сніданку. Так, на своїй instagram-сторінці Луценко поетапно описала, як приготувати, за її словами, "звичайні, але найсмачніші" сирники.

"До цих сирників я думала, що приречена не навчиться їх готувати. Але цей варіант просто не може не вийти", - розповідає Аніта Луценко.

Рецепт сирничків від Аніти Луценко (фото: .instagram.com/anitasporty)

Для приготування сирників за рецептом фітнес-тренера вам знадобляться наступні інгредієнти:

2 пачки сиру (5 % прямокутна пачка з магазину)

1 яйце

2 ст. л. борошна звичайної

1 банан або родзинки, або чайна ложка цукру – на вибір

"Все змішати в довільному порядку... розповідаю як роблю) змішую виделкою. Ложкою беру частину і кладу на тарілку з борошном, формую гурток і приплюскую. Борошно чисто щоб не прилипали (мені так зручніше, ніж вода, ніж всі інші способи - я не заморочена на зайву грамі борошна). Обсмажую на невеликій кількості соняшникової олії на середньому або малому вогні", - описує процес приготування Аніта Луценко.

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

А ось підписники Аніти вже встигли поділитися своїми результатами і порадами!

"До речі, фішка вдалих сирників саме в 5-ти % сирі і зовсім трохи борошна треба", - пише tinaazhurova.

"Ще даю розпушувача 1 ч. л. і замість звичайного борошна – рисове, а манку для панірування", - радить більш дієтичний рецепт mishchukbastron.

"Можна кукурудзяне борошно використовувати. На смак це ніяк не відіб'ється і ще красивий золотистий колір з'явиться", - рекомендує dash_k0.

"Вчора готувала сирники, замість звичайного борошна використовувала рисове, сковороду змастила один раз перед першим разом. Класні!" – коментує alena_i77.

"Вже давно роблю за вашим рецептом. Аніта, спасибі вам велике!" – дякує r.kudina.

"Рекомендую запікати в духовці - набагато смачніше", - пише shibistaya_viktoriya.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показала вправу, яку рекомендує на кожен день, якщо вам зовсім лінь займатися.

Фітнес-тренер також зізналася, що це одна з її найулюбленіших вправ.

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