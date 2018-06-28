Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась диетическим рецептом сырников

Подписчики Луценко даже немного модернизировали ее рецепт, поделившись своими советами

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко побаловала своих подписчиков, которые следят за фигурой, домашним рецептом очень полезного завтрака. Так, на своей instagram-страничке Луценко поэтапно описала, как приготовить, по ее словам, "самые обычные, но самые вкусные" сырники.

"До этих сырников я думала, что обречена не научится их готовить. Но этот вариант просто не может не получиться", - рассказывает Анита Луценко.

Рецепт сырников от Аниты Луценко (фото: .instagram.com/anitasporty)

Для приготовления сырников по рецепту фитнес-тренера вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 пачки творога (5 % прямоугольная пачка из магазина)

1 яйцо

2 ст. л. муки обычной

1 банан или изюм, или чайна ложка сахара – на выбор

"Все смешать в произвольном порядке… рассказываю как делаю) смешиваю вилкой. Ложкой беру часть и кладу на тарелку с мукой, формирую кружок и приплюскиваю. Мука чисто чтоб не клеились (мне так удобнее, чем вода, чем все другие способы- я не заморочена на лишнем грамме муки). Обжариваю на небольшом количестве подсолнечного масла на среднем или малом огне", - описывает процесс приготовления Анита Луценко.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

А вот подписчики Аниты уже успели поделиться своими результатами и советами!

"Кстати, фишка удачных сырников именно в 5-ти % твороге и совсем немного муки надо", - пишет tinaazhurova.

"Еще даю разрыхлителя 1 ч.л. и в место обычной муки – рисовую, а манку для панировки", - советует более диетический рецепт mishchukbastron.

"Можно кукурузную муку использовать. На вкусе это никак не отразится и еще красивый золотистый цвет появится", - рекомендует dash_k0.

"Вчера готовила сырники, вместо обычной муки использовала рисовую, сковороду смазала один раз перед первой жаркой. Обалденные!" – комментирует alena_i77.

"Уже давно делаю по вашему рецепту. Анита, спасибо вам большое!" – благодарит r.kudina.

"Рекомендую запекать в духовке - намного вкуснее", - пишет shibistaya_viktoriya.

Напомним, ранее Анита Луценко показала упражнение, которое рекомендует на каждый день, если вам совсем лень заниматься.

Фитнес-тренер также призналась, что это одно из ее самых любимых упражнений.

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