Настає спека: експерти розповіли, як уберегтися від теплового удару

Фото: Тепловий удар (pxcheer com)

Фахівці розповіли на які симптоми варто звернути увагу

Синоптики повідомляють про те, що на початку наступного тижня температура повітря підніметься ще на кілька градусів, а це означає, що кількість постраждалих від теплого удару зросте. Експерти розповіли, як уберегти себе від впливу сонця і як вчасно розпізнати симптоми теплового удару, повідомляє ТСН.

Медики повідомляють, що основні симптоми теплового удару – це головний біль, задишка, різка слабкість, запаморочення, блювання і підвищення тиску. Від сонячного удару, тепловий відрізняється тим, що отримати його можна не тільки від тривалого перебування на сонці, а й від перебування в задушливому приміщенні або переповненому транспорті.

Роксолана розповіла, що жертвами теплого удару вже ставала її дочка і вона сама і якщо б вона знала всі запобіжні заходи, то могла б уникнути неприємних подій.

Її дочка отримала тепловий удар після того, як під сонцем стрибала на батуті.

"Поскаржилася на біль у вусі, у неї піднялася температура, почервоніла шкіра, слабкість. Вона лежала, нила щось, плакала, а ще її нудило. Ближче до вечора я зрозуміла, що це, швидше за все, тепловий удар", - розповіла жінка.

А через рік жертвою сонця стала і сама Роксолана. Вона провела весь день на сонці біля басейну.

"Обличчя горіло, хоч я і користувалася кремами, тобто я не згоріла. Мені хотілося спати, така була сонливість. Коли вставала - таке було прискорене серцебиття. Це був дитячий день народження, і я пила каву, а також вино", - пояснила постраждала.

Експерти зазначають, що для отримання теплового удару іноді достатньо й кількох хвилин. Для того, щоб уберегти себе лікарі рекомендують в жарку погоду не вживати каву і алкоголь, навіть ввечері.

Крім того, одяг потрібно носити світлий, просторий, з натуральних тканин, який буде закривати всі частини тіла. Обов'язково носити головні убори і зволожувати шкіру.

Для того, щоб зберігати баланс, з собою треба носити пляшку з водою. Вона може не тільки полегшити життя своєму власникові, але і здатна допомогти врятувати чуже.

Відео: Як уберегти себе від теплового удару (ТСН)

Під час відпочинку біля водойм обов'язково потрібно купатися або охолоджувати шкіру водою, так як парасолька чи капелюх не здатні вберегти від теплового удару.

Перегрів небезпечний для всіх, не тільки для тих, у кого підвищений тиск або проблеми з серцем. Наслідки теплого удару можуть бути дуже небезпечні, аж до інсульту.

Тому експерти не рекомендують вживати алкоголь на пляжі і займатися спортом на відкритих тренажерних майданчиках. Замість води можна пити компоти і морси.

Якщо людині стало погано – то її слід посадити, дати води і обтерти серветками. Якщо і це не допоможе – викликати швидку допомогу.

До речі, раніше експерти розповіли про правильний відпочинок біля водойм.

А також ми писали про те, що експерти назвали найбільш шкідливі звички працівників офісу.

Відео: РБК-Україна