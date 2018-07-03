Відомий дієтолог розповіла правду про шкоду кави

Тетяна Фіалкова написала цікаві факти про улюблений напій багатьох

Відомий український дієтолог Тетяна Фіалкова розповіла, чим кава може бути шкідливою для здоров'я і чому велика кількість цього напою не допоможе підбадьоритися. Про це експерт написала на своїй сторінці в Facebook.

"Кава – це не тільки кофеїн, в ньому багато складних і суперечливих складових, але частіше ми говоримо саме в контексті кофеїну. Все, що нам дає енергію просто так, завжди вимагатиме щось натомість. З кофеїном та ж історія", - розповіла вона.

Дієтолог каже, що стандартна доза кофеїну становить 75 мг – одна чашка еспрессо. До того ж, кофеїн однієї порції повністю виводиться з організму тільки через 5-10 годин. Причому, термін виведення залежить від кількості споживання води і роботи печінки і нирок.

Ілюстративне фото (pixabay.com/cocoparisienne)

"У частини людей печінка швидко розщеплює кофеїн і підбадьорливий ефект зникає через кілька годин, в інших печінка слабо розщеплює кофеїн, і він може циркулювати в крові до 8-10 годин. Саме тому у таких людей порушується сон, якщо кава була випита після 14:00", - пояснила експерт.

Також Фіалкова розповіла, що збільшити ефект від кофеїну не можна, оскільки навіть 2 чашки еспрессо вже здатні заблокувати приблизно ½ рецепторів у головному мозку. Прийом більшої кількості кави вже не буде надавати підбадьорливого ефекту на організм, а буде тільки викликати тривогу, дратівливість, нервову неадекватність.

"На біохімічному рівні кофеїн...блокує рецептори гальмування (які гальмують нас, щоб вчасно заспокоїтися після хвилювання), тому більше 2 чашок пити просто немає сенсу! Ви лише станете засмиканою людиною", - написала дієтолог.

Також вона додала, що якщо кава вже не здатна підбадьорити, це означає, що енергетичні ресурси організму вичерпані, тому пора займатися відновленням режиму сну, відпочинку, активності та харчування.

"До речі, якщо практикуєте щотижневе голодування 18-32 години, то каву краще виключати мінімум за добу до і після голодування. Буде комфортніше судинам і менше ризику голодувати з головним болем", - розповіла експерт.

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