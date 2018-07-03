Известный диетолог рассказала правду о вреде кофе

Татьяна Фиалкова написала интересные факты о любимом напитке многих

Известный украинский диетолог Татьяна Фиалкова рассказала, чем кофе может быть вредным для здоровья и почему большое количество этого напитка не поможет взбодриться. Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.

"Кофе – это не только кофеин, в нем много сложных и спорных составляющих, но чаще мы говорим именно в контексте кофеина. Все, что нам даёт энергию просто так, всегда потребует что-то взамен. С кофеином та же история", - рассказала она.

Диетолог говорит, что стандартная доза кофеина составляет 75 мг – одна чашка эспрессо. К тому же, кофеин одной порции полностью выводится з организма спустя только 5-10 часов. Причем, срок выведения зависит от количества потребления воды и работы печени и почек.

Иллюстративное фото (pixabay.com/cocoparisienne)

"У части людей печень быстро расщепляет кофеин и бодрящий эффект пропадает спустя несколько часов, у других печень слабо расщепляет кофеин, и он может циркулировать в крови до 8-10 часов. Именно поэтому у таких людей нарушается сон, если кофе был выпит после 14:00", - объяснила эксперт.

Также Фиалкова рассказала, что увеличить эффект от кофеина нельзя, поскольку даже 2 чашечки эспрессо уже способны заблокировать примерно ½ рецепторов в головном мозге. Прием большего количества кофе уже не будет оказывать бодрящего эффекта на организм, а будет только вызывать тревогу, раздражительность, нервную неадекватность.

"На биохимическом уровне кофеин…блокирует рецепторы торможения (которые тормозят нас, чтобы вовремя успокоиться после волнения), поэтому больше 2 чашек пить просто нет смысла! Вы лишь станете издерганным человеком", - написала диетолог.

Также она добавила, что если кофе уже не способен взбодрить, это значит, что энергетические ресурсы организма исчерпаны, поэтому пора заниматься восстановлением режима сна, отдыха, активности и питания.

"Кстати, если практикуете еженедельное голодание 18-32 часа, то кофе лучше исключать минимум за сутки до и после голодания. Будет комфортнее сосудам и меньше риска голодать с головной болью", - рассказала эксперт.

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