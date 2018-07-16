"Кір в Україні": МОЗ розповів про те, як уникнути зараження цим захворюванням

Фото: Кір (facebook com/HarkovskiyPerelom)

Лікар-інфекціоніст розповів, як вберегти себе від цього захворювання

В Україні щотижня фіксується більше тисячі нових випадків захворювання на кір. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Медики стверджують, що незважаючи на те, що вакцинація від кору істотно зросла серед населення, в окремих областях України досі фіксують спалахи цього захворювання.

Експерт МОЗ України, лікар-інфекціоніст Федір Лапій розповів про симптоми кору і про те як можна запобігти зараження цим захворюванням.

"Кір передається повітряно-крапельним шляхом і вважається одним з найбільш заразних захворювань у світі. 9 з 10 осіб, які контактували з хворим, заражаються", - зазначив Лапій.

Фото: Основні симптоми кору (facebook.com/moz.ukr)

Він повідомив, що єдиний надійний спосіб запобігти зараженню – це вакцинація. Для формування імунітету потрібно 2 дози вакцини, після яких організм людини стає нечутливим до захворювання.

"Першу дозу вакцини проти кору, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, дитина отримує в 12 місяців, другу - у 6 років. Якщо ви пропустили перше або друге щеплення або взагалі не зробили жодного щеплення КПК дитині, якій 6 років і більше, - негайно зверніться до медичного закладу, щоб отримати захист від кору", - рекомендує лікар.

Крім того, Федір Лапій дав рекомендації тим, хто не пам'ятає про те, чи зроблені щеплення і відсутні підтверджуючі документи.

"Бувають випадки, коли батьки не пам'ятають, чи робили дитині щеплення, і немає довідок про це. В таких випадках проводиться вакцинація - начебто вона не була проведена. Щеплення і, відповідно, захист від кору повинні отримати підлітки та дорослі, які не хворіли на кір і не отримували такого щеплення раніше. Поки не зробили щеплення, не відвідуйте громадських місць, не водіть дітей у школу та дитячий садок, якщо ви хочете попередити кір у своєї дитини", - пояснює експерт.

За його словами, в Україні є якісна, ефективна і безпечна вакцина КПК від кору, паротиту і краснухи, яка закуповується державою і є безкоштовною для дітей.

Крім того, в червні 2018 МОЗ України прийняв рішення про вакцинацію дорослих проти кору вакцинами, які були придбані за державний рахунок.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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Відео: РБК-Україна