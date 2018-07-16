"Корь в Украине": МОЗ рассказал о том, как избежать заражения этим заболеванием

Фото: Корь (facebook com/HarkovskiyPerelom)

Врач-инфекционист рассказал, как уберечь себя от этого заболевания

В Украине еженедельно фиксируется более тысячи новых случаев заболевания корью. Об этом сообщается на официальной странице Министерства охраны здоровья в Facebook.

Медики утверждают, что несмотря на то, что вакцинация от кори существенно выросла среди населения, в отдельных областях Украины до сих пор фиксируют вспышки этого заболевания.

Эксперт МОЗ Украины, врач-инфекционист Федор Лапий рассказал о симптомах кори и о том, как можно предотвратить заражение этим заболеванием.

"Корь передается воздушно-капельным путем и считается одним из самых заразных заболеваний в мире. 9 из 10 человек, которые контактировали с больным, заражаются", - отметил Лапий.

Фото: Основные симптомы кори (facebook.com/moz.ukr)

Он сообщил, что единственный надежный способ предотвратить заражение – это вакцинация. Для формирования иммунитета нужно 2 дозы вакцины, после которых организм человека становится нечувствительным к заболеванию.

"Первую дозу вакцины против кори, согласно Национальному календарю профилактических прививок, ребенок получает в 12 месяцев, вторую - в 6 лет. Если вы пропустили первое или второе прививки или вообще не сделали ни одной прививки КПК ребенку, которому 6 лет и более, - немедленно обратитесь в медицинское учреждение, чтобы получить защиту от кори", - рекомендует врач.

Кроме того, Федор Лапий дал рекомендации тем, кто не помнит о том, сделаны ли прививки и отсутствуют подтверждающие документы.

"Бывают случаи, когда родители не помнят, делали ли ребенку прививку, и нет справок об этом. В таких случаях проводится вакцинация - вроде она не была проведена. Прививки и, соответственно, защита от кори должны получить подростки и взрослые, которые не болели корью и не получали такой прививки раньше. Пока не сделали прививку, не посещайте общественных мест, не водите детей в школу и детский сад, если вы хотите предупредить корь у своего ребенка", - объясняет эксперт.

По его словам, в Украине есть качественная, эффективная и безопасная вакцина КПК от кори, паротита и краснухи, которая закупается государством и является бесплатной для детей.

Кроме того, в июне 2018 МОЗ Украины принял решение о вакцинации взрослых против кори вакцинами, которые были приобретены за государственный счет.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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Видео: РБК-Украина