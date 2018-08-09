Літо здорової людини: експерти повідомили, як потрібно правильно відпочивати

Фото: Відпочиваючі на пляжі (РБК-Україна)

Купатися - тільки вдень при температурі повітря +20 градусів

Фахівці міністерства охорони здоров'я нагадали українцям про те, як потрібно правильно відпочивати біля водойм. Про це вони написали на сторінці МОЗ в соціальній мережі Facebook.

Медики зазначили, що літній відпочинок не обходиться без плавання у водоймах.

"Літо здорової людини не обходиться без відпочинку біля водойми. Плавайте на здоров'я - це дуже корисно!" - сказано в повідомленні.

Експерти нагадали список правил, які вбережуть відпочиваючих від різних неприємностей на воді. Вони порадили плавати тільки в світлий час доби, у спокійну і безвітряну погоду, при температурі води не нижче +17 градусів і повітря не нижче +20 градусів.

Скріншот фото (facebook.com/moz.ukr)

Крім того, медики попросили дотримуватися таких порад:

"Купайтеся на безпечних пляжах. Плавайте тільки в спеціально відведених місцях, не стрибайте у воду, якщо глибина та стан дна невідомі та не запливайте за буйки і перевірте, чи немає вашого пляжу в переліку не рекомендованих для купання.

Не ризикуйте життям заради азарту або жарту. НЕ підпливайте до судів і плавзасобів, не залазьте на технічні споруди, не "підтаплювайте" людей в жарт тощо.

Спостереження за дітьми. Не дозволяйте дітям купатися самостійно і довго знаходитися під водою, затримавши дихання.

Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.

Дбайте про чистоту та гігієну. Не використовуйте воду з річки для миття продуктів", - написали експерти.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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Відео: РБК-Україна