"Не відмовляйтеся від живого спілкування": Уляна Супрун розповіла, чим загрожує самотність

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Супрун порекомендувала вибирати живе спілкування замість соцмереж

Уляна Супрун, виконуюча обов'язки міністра з охорони здоров'я, опублікувала пост на своїй сторінці в Facebook, де порекомендувала українцям проводити менше часу в соціальних мережах, і більше часу проводити в компанії рідних та близьких людей.

"Не засиджуйтеся наодинці з комп'ютером чи улюбленими серіалами по вихідним. Якщо є альтернатива, провести вільний час в компанії близьких і друзів – вибирайте другий варіант. Навіть якщо ви невиправний інтроверт", - пише Уляна Супрун.

У всьому світі спостерігається аномальна тенденція щодо збільшення кількості одиноких людей. А, як відомо, самотність вкрай негативно позначається не тільки на психічне, але й на фізичному здоров'ї людини.

Наслідки самотності, за словами Подружжя, можуть виявитися куди страшніше ніж, здається на перший погляд. Самотні люди частіше страждають від серцево-судинних захворювань, їх когнітивні функції порушуються, сон стає неспокійним, а депресія "заходить в гості" все частіше. Крім того, самотні люди, як правило, відчувають себе набагато менш щасливими.

Скріншот публікації Уляни Супрун (facebook.com/ulanasuprun)

Міністр охорони здоров'я зробила акцент і на соціальних мережах: "якщо ви зараз згадали про сотні друзів в соціальних мережах – це поганий аргумент для відмови від живого спілкування. Дослідження вказують, що навіть тисячі друзів у фейсбуці не підтверджують социализированность і готовність до спілкування".

Однак Супрун у своєму зверненні уточнила, що не закликає відмовитися від соціальних мереж або нетривалого самотності назовсім. Головне – дотримуватися у всьому балансу.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Уляна Супрун розповіла українцям про симптоми серйозної хвороби Лайма.

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