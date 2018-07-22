"Будьте внимательны": Супрун рассказала украинцам о симптомах смертельной болезни (фото)

Иллюстративное фото: Уляна Супрун (коллаж: РБК-Украина)

Инкубационный период болезни может длиться несколько дней

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, какие симптомы могут говорить о болезни Лайма, а также кто и где может ней заразиться. Соответствующий пост чиновница разместила на своей странице в Facebook.

"К ранним симптомам относятся повышение температуры, боль в теле, усталость и характерное покраснение кругами (эритема), что напоминает стрелковую мишень. Такое покраснение кожи является наиболее типичным симптомом (в 70-80% случаев), однако оно появляется не у всех. Поэтому очень важно обращать внимание на проявление других симптомов", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Также, по словам Супрун, заразиться болезнью Лайма можно при помощи укусов клещей, которые поджидают украинцев на пляжах, возле водоемов и в лесах. В то же не менее опасной могут быть и последствия болезни.

"Это болезнь также опасна тем, что даже после ее лечения может развиться пост-лечебный синдром Лайма, во время которого может появиться хроническая усталость или отек суставов. Поэтому будьте внимательны. Лучше предупредить опасность, чем бороться с последствиями", - подчеркнула она.

Фото: симптом болезни Лайма (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Уляна Супрун, которая часто публикует различные советы медицинского характера на своей странице в Facebook, недавно рассказала, что над ней сыграли злую шутку. Так, пользователи сети разместили ненастоящие скриншоты ее публикаций с шутливыми советами на медтематику.

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