"Будьте уважні": Супрун розповіла українцям про симптоми смертельної хвороби (фото)

Ілюстративне фото: Уляна Супрун (колаж: РБК-Україна)

Інкубаційний період хвороби може тривати кілька днів

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, які симптоми можуть говорити про хворобу Лайма, а також хто і де може нею заразитися нею. Відповідний пост чиновниця розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"До ранніх симптомів відносяться: підвищення температури, біль у тілі, втома і характерне почервоніння колами (еритема), яке нагадує стрілецьку мішень. Таке почервоніння шкіри є найбільш типовим симптомом (у 70-80% випадків), однак воно з'являється не у всіх. Тому дуже важливо звертати увагу на прояв інших симптомів", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Також, за словами Супрун, заразитися хворобою Лайма можна за допомогою укусів кліщів, які чекають українців на пляжах, біля водойм, у лісах. У той же не менш небезпечною можуть бути і наслідки хвороби.

"Це хвороба також небезпечна тим, що навіть після її лікування може розвинутися пост-лікувальний синдром Лайма, під час якого може з'явитися хронічна втома або набряк суглобів. Тому будьте уважні. Краще попередити небезпеку, ніж боротися з наслідками", - підкреслила вона.

Фото: симптом хвороби Лайма (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Уляна Супрун, яка часто публікує різні поради медичного характеру на своїй сторінці в Facebook, нещодавно розповіла, що над нею зіграли злий жарт. Так, користувачі мережі розмістили несправжні скріншоти її публікацій з жартівливими порадами на медтематику.

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