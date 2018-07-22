"Не отказывайтесь от живого общения": Уляна Супрун рассказала, чем угрожает одиночество

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Супрун порекомендовала выбирать живое общение вместо соцсетей

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра по здравоохранению, опубликовала пост на своей странице в Facebook, где порекомендовала украинцам проводить меньше времени в социальных сетях, и проводить больше времени в компании родных и близких людей.

"Не засиживайтесь наедине с компьютером или любимыми сериалами по выходным. Если есть альтернатива, провести свободное время в компании близких и друзей – выбирайте второй вариант. Даже если вы неисправимый интроверт", - пишет Ульяна Супрун.

Во всем мире наблюдается аномальная тенденция по увеличению количества одиноких людей. А, как известно, одиночество крайне негативно сказывается не только на психическом, но и на физическом здоровье человека.

Последствия одиночества, по словам Супруг, могут оказаться куда страшнее чем, кажется на первый взгляд. Одинокие люди чаще страдают от сердечнососудистых заболеваний, их когнитивные функции нарушаются, сон становится беспокойным, а депрессия "заходит в гости" все чаще. Кроме того, одинокие люди, как правило, чувствуют себя куда менее счастливыми.

Скриншот публикации Уляны Супрун (facebook.com/ulanasuprun)

Министр здравоохранения сделала акцент и на социальных сетях: "если вы сейчас вспомнили о сотнях друзей в социальных сетях – это плохой аргумент для отказа от живого общения. Исследования указывают, что даже тысячи друзей в фейсбуке не подтверждают социализированность и готовность к общению".

Однако Супрун в своем обращении уточнила, что не призывает отказаться от социальных сетей или непродолжительного одиночества насовсем. Главное – придерживаться во всем баланса.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Уляна Супрун также рассказала украинцам о симптомах серьезной болезни Лайма.

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