Негайно йдіть до лікаря: українців попередили про перші симптоми туберкульозу

STYLER Краса і здоров'я 13.07.2018 - 17:00
Фото: УНІАН Фото: УНІАН

Україна знаходиться на другому місці в Європі за кількістю хворих на туберкульоз

Україна займає друге місце за кількістю нових випадків мультирезистентного туберкульозу у Європі, перше - Білорусь. Українцям розповіли, коли треба негайно звертатися до лікаря, передає ТСН.

За даними виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, майже кожен четвертий випадок в Україні - це мультирезистентний туберкульоз, який не підлягає лікуванню ефективними препаратами.

Фахівці стверджують, що високі цифри захворюваності в Україні обумовлені передусім рівнем життя переважної більшості населення.

Багато громадян не звертаються вчасно до лікарів. Окрім того варто відзначити, що флюорографія є неефективним методом виявлення хвороби легень.

У МОЗ вважають, що сімейні лікарі мають відмовитися від масової флюрографії на користь анкетування серед загального населення. Медики повинні дізнатися у пацієнтів, чи мають вони ВІЛ, чи контактували з людиною з туберкульозом, чи турбує їх кашель або температура. У разі виявлення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз, потрібна подальша діагностика - рентгенологічне обстеження та бактеріолоічне дослідження мокротиння.

Негайно йдіть до лікаря: українців попередили про перші симптоми туберкульозу
Негайно йдіть до лікаря: українців попередили про перші симптоми туберкульозу
 

Інфографіка (tsn.ua)

У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, що треба знати про туберкульоз:

  • Це інфекційне захворювання, яке викликає мікобактерія туберкульозу. Захворіти може кожен.
  • Туберкульоз лікується, навіть мультирезистентна форма, стійка до двох найбільш ефективних препаратів (ізоніазиду та рифампіцину).
  • Не можна займатися самолікуванням. Якщо ви помітили хоча б один із симптомів - негайно зверніться до лікаря. Хворі на туберкульоз без лікування можуть жити протягом кількох років, при цьому заражати оточуючих. Загострення туберкульозу може супроводжуватися високою температурою та болісним кашлем з кровохаркання, задишкою.
  • Заразитися туберкульозом здорова людина може через інфікований мікобактеріями туберкульозу аерозоль, який виділяється хворим на заразну форму під час кашлю або розмови.
  • Спочатку хвороба протікає приховано. Часто людина не звертає уваги на тривале погане самопочуття або намагається лікувати симптоми як "застуду".

Варто підкреслити, що в Україні лікування протитуберкульозними препаратами безкоштовне.

Хто знаходиться у групі ризику:

  • ВІЛ-інфіковані особи.
  • Особи, які контактують з хворими на туберкульоз (сімейні чи професійні контакти).
  • Особи із захворюваннями, що призводять до послаблення імунітету.
  • Курці та особи, які зловживають алкоголем чи вживають наркотики.
  • Мігранти та біженці з регіонів з високою захворюваністю на туберкульоз.
  • Особи, які перебувають за межею бідності, безробітні.
  • Особи без визначеного місця проживання (безпритульні).
  • Пацієнти психіатричних закладів.
  • Затримані та заарештовані особи, а також особи, які звільнилися з ув’язнення.
  • Працівники пенітенціарних установ, психіатричних закладів та працівники закладів охорони здоров’я, які часто контактують з хворими на туберкульоз чи проводять відповідні дослідження.

Зазначається, що резистентними формами найчастіше хворіють люди, які не вживають протитуберкульозних препаратів регулярно, пацієнти, які не вживають всі рекомендовані лікарем протитуберкульозні препарати; ті, у кого розвинувся повторно туберкульоз після вживання протитуберкульозних препаратів, а також люди, які мали контакти з хворим на резистентні форми туберкульозу.

Симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз:

  • Кашель тривалістю понад два тижні.
  • Підвищення температури тіла тривалістю понад два тижні.
  • Зменшення ваги тіла з невизначених причин.
  • Підвищена пітливість, особливо вночі.
  • Підвищена втомлюваність слабкість за останній час.
  • Поява задишки під час незначного фізичного навантаження.
  • Біль в грудній клітині.
  • Контакт із хворим на туберкульоз протягом останніх шести місяців.

Якщо у людини є захворювання шлунково-кишкового тракту, діабет чи імуносупресивні захворювання; серйозний стрес протягом останніх трьох місяців; якщо особа приймає імуносупресивні препарати (стероїдні протизапальні препарати, хіміотерапія) – необхідно бути обережним.

Найкращий спосіб профілактики туберкульозу - це здоровий спосіб життя. Окрім того потрібно уникати надмірних стресів, не мати шкідливих звичок та залежностей, вчасно звертатися за медичною допомогою, виконувати рекомендації лікаря щодо профілактики захворювань.

Як проходить лікування туберкульозу:

  • Пацієнт обов'язково має звернутися до лікаря (зробити це потрібно якнайшвидше у разі виявлення симптомів).
  • За виникнення потреби фахівець призначить дослідження мокротиння та рентгенологічне обстеження органів грудної клітки.
  • Хворому на туберкульоз призначають комбінацію з кількох препаратів, які доповнюють одне одного. Курс лікування триває не менше шести місяців. У випадку мультирезистентної форми - не менше 20-24 місяців.
  • Пацієнт має дотримуватися усіх призначень та рекомендацій лікаря і в жодному разі не переривати розпочате лікування.

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