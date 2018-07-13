Негайно йдіть до лікаря: українців попередили про перші симптоми туберкульозу

Україна знаходиться на другому місці в Європі за кількістю хворих на туберкульоз
Україна займає друге місце за кількістю нових випадків мультирезистентного туберкульозу у Європі, перше - Білорусь. Українцям розповіли, коли треба негайно звертатися до лікаря, передає ТСН.
За даними виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, майже кожен четвертий випадок в Україні - це мультирезистентний туберкульоз, який не підлягає лікуванню ефективними препаратами.
Фахівці стверджують, що високі цифри захворюваності в Україні обумовлені передусім рівнем життя переважної більшості населення.
Багато громадян не звертаються вчасно до лікарів. Окрім того варто відзначити, що флюорографія є неефективним методом виявлення хвороби легень.
У МОЗ вважають, що сімейні лікарі мають відмовитися від масової флюрографії на користь анкетування серед загального населення. Медики повинні дізнатися у пацієнтів, чи мають вони ВІЛ, чи контактували з людиною з туберкульозом, чи турбує їх кашель або температура. У разі виявлення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз, потрібна подальша діагностика - рентгенологічне обстеження та бактеріолоічне дослідження мокротиння.
Інфографіка (tsn.ua)
У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, що треба знати про туберкульоз:
Варто підкреслити, що в Україні лікування протитуберкульозними препаратами безкоштовне.
Хто знаходиться у групі ризику:
Зазначається, що резистентними формами найчастіше хворіють люди, які не вживають протитуберкульозних препаратів регулярно, пацієнти, які не вживають всі рекомендовані лікарем протитуберкульозні препарати; ті, у кого розвинувся повторно туберкульоз після вживання протитуберкульозних препаратів, а також люди, які мали контакти з хворим на резистентні форми туберкульозу.
Симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз:
Якщо у людини є захворювання шлунково-кишкового тракту, діабет чи імуносупресивні захворювання; серйозний стрес протягом останніх трьох місяців; якщо особа приймає імуносупресивні препарати (стероїдні протизапальні препарати, хіміотерапія) – необхідно бути обережним.
Найкращий спосіб профілактики туберкульозу - це здоровий спосіб життя. Окрім того потрібно уникати надмірних стресів, не мати шкідливих звичок та залежностей, вчасно звертатися за медичною допомогою, виконувати рекомендації лікаря щодо профілактики захворювань.
Як проходить лікування туберкульозу:
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