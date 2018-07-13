Негайно йдіть до лікаря: українців попередили про перші симптоми туберкульозу

Фото: УНІАН

Україна знаходиться на другому місці в Європі за кількістю хворих на туберкульоз

Україна займає друге місце за кількістю нових випадків мультирезистентного туберкульозу у Європі, перше - Білорусь. Українцям розповіли, коли треба негайно звертатися до лікаря, передає ТСН.

За даними виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, майже кожен четвертий випадок в Україні - це мультирезистентний туберкульоз, який не підлягає лікуванню ефективними препаратами.

Фахівці стверджують, що високі цифри захворюваності в Україні обумовлені передусім рівнем життя переважної більшості населення.

Багато громадян не звертаються вчасно до лікарів. Окрім того варто відзначити, що флюорографія є неефективним методом виявлення хвороби легень.

У МОЗ вважають, що сімейні лікарі мають відмовитися від масової флюрографії на користь анкетування серед загального населення. Медики повинні дізнатися у пацієнтів, чи мають вони ВІЛ, чи контактували з людиною з туберкульозом, чи турбує їх кашель або температура. У разі виявлення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз, потрібна подальша діагностика - рентгенологічне обстеження та бактеріолоічне дослідження мокротиння.

Інфографіка (tsn.ua)

У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли, що треба знати про туберкульоз:

Це інфекційне захворювання, яке викликає мікобактерія туберкульозу. Захворіти може кожен.

Туберкульоз лікується, навіть мультирезистентна форма, стійка до двох найбільш ефективних препаратів (ізоніазиду та рифампіцину).

Не можна займатися самолікуванням. Якщо ви помітили хоча б один із симптомів - негайно зверніться до лікаря. Хворі на туберкульоз без лікування можуть жити протягом кількох років, при цьому заражати оточуючих. Загострення туберкульозу може супроводжуватися високою температурою та болісним кашлем з кровохаркання, задишкою.

Заразитися туберкульозом здорова людина може через інфікований мікобактеріями туберкульозу аерозоль, який виділяється хворим на заразну форму під час кашлю або розмови.

Спочатку хвороба протікає приховано. Часто людина не звертає уваги на тривале погане самопочуття або намагається лікувати симптоми як "застуду".

Варто підкреслити, що в Україні лікування протитуберкульозними препаратами безкоштовне.

Хто знаходиться у групі ризику:

ВІЛ-інфіковані особи.

Особи, які контактують з хворими на туберкульоз (сімейні чи професійні контакти).

Особи із захворюваннями, що призводять до послаблення імунітету.

Курці та особи, які зловживають алкоголем чи вживають наркотики.

Мігранти та біженці з регіонів з високою захворюваністю на туберкульоз.

Особи, які перебувають за межею бідності, безробітні.

Особи без визначеного місця проживання (безпритульні).

Пацієнти психіатричних закладів.

Затримані та заарештовані особи, а також особи, які звільнилися з ув’язнення.

Працівники пенітенціарних установ, психіатричних закладів та працівники закладів охорони здоров’я, які часто контактують з хворими на туберкульоз чи проводять відповідні дослідження.

Зазначається, що резистентними формами найчастіше хворіють люди, які не вживають протитуберкульозних препаратів регулярно, пацієнти, які не вживають всі рекомендовані лікарем протитуберкульозні препарати; ті, у кого розвинувся повторно туберкульоз після вживання протитуберкульозних препаратів, а також люди, які мали контакти з хворим на резистентні форми туберкульозу.

Симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз:

Кашель тривалістю понад два тижні.

Підвищення температури тіла тривалістю понад два тижні.

Зменшення ваги тіла з невизначених причин.

Підвищена пітливість, особливо вночі.

Підвищена втомлюваність слабкість за останній час.

Поява задишки під час незначного фізичного навантаження.

Біль в грудній клітині.

Контакт із хворим на туберкульоз протягом останніх шести місяців.

Якщо у людини є захворювання шлунково-кишкового тракту, діабет чи імуносупресивні захворювання; серйозний стрес протягом останніх трьох місяців; якщо особа приймає імуносупресивні препарати (стероїдні протизапальні препарати, хіміотерапія) – необхідно бути обережним.

Найкращий спосіб профілактики туберкульозу - це здоровий спосіб життя. Окрім того потрібно уникати надмірних стресів, не мати шкідливих звичок та залежностей, вчасно звертатися за медичною допомогою, виконувати рекомендації лікаря щодо профілактики захворювань.

Як проходить лікування туберкульозу:

Пацієнт обов'язково має звернутися до лікаря (зробити це потрібно якнайшвидше у разі виявлення симптомів).

За виникнення потреби фахівець призначить дослідження мокротиння та рентгенологічне обстеження органів грудної клітки.

Хворому на туберкульоз призначають комбінацію з кількох препаратів, які доповнюють одне одного. Курс лікування триває не менше шести місяців. У випадку мультирезистентної форми - не менше 20-24 місяців.

Пацієнт має дотримуватися усіх призначень та рекомендацій лікаря і в жодному разі не переривати розпочате лікування.

До речі, Styler розповів, що змінилося в українській медицині с 1 липня.

В Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили перелік послуг первинної медичної допомоги, які є безкоштовними і гарантовані державою.

Перша допомога при втраті свідомості (відео: STYLER.rbc.ua)