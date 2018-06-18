"Неправильні і небезпечні: в МОЗ розвінчали міфи про схуднення і "чистку" організму

В МОЗ вибрали найпоширеніші міфи і спростували їх

В Міністерстві охорони здоров’я розвіяли міфи про способи схуднення. Про це сказано на офіційній сторінці міністерства в Facebook з посиланням на поради лікаря гастроентеролога-дієтолога Наталію Динник.

Зазначається, що більшість із популярних порад про швидке схуднення, що поширені в інтернеті є неправильними, а ще частіше - небезпечними. В МОЗ вибрали найпоширеніші міфи і спростували їх.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Міф 1. Вживання соди

"Тривале споживання соди нерідко викликає електролітні порушення, підвищується рівень натрію в противагу зменшення рівня калію, кальцію та магнію, що може призводити до порушення у серцево-судинній регуляції і підвищення артеріального тиску", - сказано в повідомленні МОЗ.

Міф 2. Вживання перикису водню

Есперти зазначають, що дана методика не має доказової бази.

"Досить часто пацієнти вірять у диво -пігулку та часто потрапляють у лікарні з запаленням не лише шлунка, а й кишківник, підшлункової залози, перитонітом", - говорять лікарі.

Міф 3. Вживання розторопші та інших жовчогінних засобів

"Досить часто люди роблять помилку, самі собі призначаючи жовчогінні засоби. Особливо це стосується пацієнтів з уже встановленою жовчо-кам´яною хворобою, при якій є суттєвим протипоказом вживання будь-яких засобів, до яких входять і різноманітні трави з жовчогінними властивостями, оскільки вони можуть призвести до загострення холециститу, виходу каменю з жовчного міхура у холедох та спровокувати ургентний стан з гострою жовчною колікою, механічною жовтяницею та розвитком панкреатиту, коли лише вчасна хірургічна допомога може допомогти", - кажуть експерти.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Міф 4. Відмова від сніданків та безжирова дієта

Дієтологи звернули увагу, що задля швидкого схуднення люди відмовляються від сніданків та дотримуються безжирових дієт, що часто призводить згущення жовчі, а далі до розвитку жовчно-кам´яної хвороби.

Лікарі підкреслюють, що різке схуднення веде до загрозливих станів.

Відзначається, що безпечним для здоров´я вважається позбуття 500-800г, максимально 1 кг за тиждень. Не варто намагатись схуднути на 10-20 кг за короткий термін.

Варто обмежити вживання продуктів, що мають високий глікемічний індекс. Такі продукти швидко здатні підіймати рівень глюкози крові, що призводить до збільшення продукції інсуліну підшлунковою залозою та поступовим виснаженням рецепторів до дії інсуліну - розвивається інсулінорезистентність. Саме вона є патогенетичною ланкою розвитку цукрового діабету, жирової хвороби печінки, серцево-судинних ускладнень.

Також слід уважно ставитись до продуктів, які містять "додатковий цукор", який належить до сахарози або інших рафінованих цукрів у солодких напоях та фруктових соках.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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