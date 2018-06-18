"Неправильные и опасные: в Минздраве развенчали мифы о похудении и "чистке" организма

В Минздраве выбрали самые распространенные мифы и опровергли их

В Министерстве здравоохранения развеяли мифы о способах похудения. Об этом сказано на официальной странице министерства в Facebook со ссылкой на советы врача гастроэнтеролога-диетолога Наталью Дынник.

Отмечается, что большинство из популярных советов о быстром похудении, распространенные в интернете, являются неверными, а еще чаще - опасными. В Минздраве выбрали самые распространенные мифы и опровергли их.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Миф 1. Употребление соды

"Длительное потребление соды нередко вызывает электролитные нарушения, повышается уровень натрия в противовес уменьшению уровня калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции и повышение артериального давления", - сказано в сообщении Минздрава.

Миф 2. Употребление перикиси водорода

Эсперты отмечают, что данная методика не имеет доказательной базы.

"Довольно часто пациенты верят в чудо-таблетку и часто попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом", - говорят врачи.

Миф 3. Употребления расторопши и других желчегонных средств

"Довольно часто люди делают ошибку, сами себе назначая желчегонные средства. Особенно это касается пациентов с уже установленной желче-каменной болезнью, при которой является существенным противопоказанием употребление любых средств, в которые входят и разнообразные травы с желчегонными свойствами, поскольку они могут привести к обострению холецистита, выходе камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентное состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита, когда только своевременная хирургическая помощь может помочь", - говорят эксперты.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Миф 4. Отказ от завтраков и безжировая диета

Диетологи обратили внимание, что для быстрого похудения люди отказываются от завтраков и придерживаются безжирових диет, что часто приводит к сгущению желчи, а далее к развитию желчно-каменной болезни.

Врачи подчеркивают, что резкое похудение ведет к угрожающему состоянию.

Отмечается, что безопасным для здоровья считается избавление от 500-800г, максимально 1 кг за неделю. Не стоит пытаться похудеть на 10-20 кг за короткий срок.

Стоит ограничить употребление продуктов, имеющих высокий гликемический индекс. Такие продукты быстро способны поднимать уровень глюкозы крови, что приводит к увеличению продукции инсулина поджелудочной железой и постепенным истощением рецепторов к действию инсулина - развивается инсулинорезистентность. Именно она является патогенетическим звеном развития сахарного диабета, жировой болезни печени, сердечно-сосудистых осложнений.

Также следует внимательно относиться к продуктам, которые содержат "дополнительный сахар", который относится к сахарозе или другому рафинированному сахару в сладких напитках и фруктовых соках.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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