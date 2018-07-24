Як харчуватися не треба: відомий дієтолог розвіяла популярні міфи про дієту

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Експерт розповіла, чому деякі стереотипи з приводу дієти неправильні

Відомий український дієтолог Світлана Фус опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, в якому розвіяла популярні стереотипи щодо дієти.

"Понеділок – день важкий, пропоную почати тиждень з ноток гумору! Але, як відомо, в кожному жарті є тільки частка жарту, тому давайте все ж прислухатися до таких шкідливих порад і робити все з точністю до навпаки", - написала у публікації експерт.

Так, дієтолог розповіла, чому овочеві салати можуть приносити не тільки користь. "Всього хорошого повинно бути в міру. Тим більше, що однієї клітковини організму для нормального функціонування не достатньо. А як же білок, складні вуглеводи?!" – сказала Світлана.

Вона також згадала і такий продукт харчування як кефір, який дуже люблять пити на дієті у великих кількостях: "Кефір – кисломолочна продукція, звичайно, корисний, але надмірне вживання кефірних дріжджів і грибків може посилити процеси бродіння в кишечнику, з-за чого можуть утворитися проблеми зі здуттям живота".

З вживанням трав'яних чаїв теж можуть виникнути деякі проблеми, вони навіть можуть завдати шкоди організму. Дієтолог порекомендувала купувати трав'яні чаї тільки в перевірених магазинах та аптеках, не на ринках, де нічого невідомо про склад трав. "І ні в якому разі не варто замінювати чаєм повноцінний прийом їжі, це найгіршим чином позначиться на вашому здоров'ї", - розповіла Світлана.

Вона додала і з приводу води: "Це одна з найголовніших рідин для нашого організму, але, як би там не було, це не їжа. Харчуйтеся повноцінно і підтримуйте свій водний баланс, але не жертвуйте першим заради другого".

Нагадаємо, завідувач відділенням Інституту фізіології імені А. А. Богомольця НАН України Віктор Досенко назвав поширену звичку людей, які сидять на дієті, самообманом.

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