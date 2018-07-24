Как питаться не надо: известный диетолог развеяла популярные мифы о диете

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Эксперт рассказала, почему некоторые стереотипы по поводу диеты неправильны

Известный украинский диетолог Светлана Фус опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, в котором развеяла популярные стереотипы по поводу диеты.

"Понедельник – день тяжелый, предлагаю начать неделю с ноток юмора! Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки, потому давайте все же прислушиваться к таким вредным советам и делать все с точностью до наоборот", - написала в публикации эксперт.

Так, диетолог рассказала, почему овощные салаты могут приносить не только пользу. "Всего хорошего должно быть в меру. Тем более, что одной клетчатки организму для нормального функционирования не достаточно. А как же белок, сложные углеводы?!" – сказала Светлана.

Она также вспомнила и такой продукт питания как кефир, который очень любят пить на диете в больших количествах: "Кефир – кисломолочная продукция, конечно, полезна, но чрезмерное употребление кефирных дрожжей и грибков может усилить процессы брожения в кишечнике, из-за чего могут образоваться проблемы со вздутием живота".

С употреблением травяных чаев тоже могут возникнуть некоторые проблемы, они даже могут нанести вред организму. Диетолог порекомендовала покупать травяные чаи только в проверенных магазинах и аптеках, в не на рынках, где ничего неизвестно о составе трав. "И ни в коем случае не стоит заменять чаем полноценный прием пищи, это худшим образом скажется на вашем здоровье", - рассказала Светлана.

Она добавила и по поводу воды: "Это одна из самых главных жидкостей для нашего организма, но, как бы там ни было, это не еда. Питайтесь полноценно и поддерживайте свой водный баланс, но не жертвуйте первым ради второго".

Напомним, заведующий отделением Института физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко назвал распространенную привычку людей, которые сидят на диете, самообманом.

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