"Платимо високу ціну": вчені назвали небезпечні предмети для вагітних

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Дослідники прийшли до несподіваних результатів

Американські вчені з Університету Іллінойсу з'ясували, що парфуми і їжа в пластикових контейнерах може нашкодити здоров'ю вагітної жінки і майбутнього малюка. Про це пише The Daily Mail.

Експеримент дослідники проводили на мишах. Вагітним і годуючим самкам мишей давали печиво з фталатами, хімічними речовинами, використовуваними в пластиці і ароматами, які, як відомо, впливають на роботу наших гормонів.

Після того, як потомство зросла, вчені проаналізували їх мозок і визначили негативний вплив хімічних речовин.

Провідний автор д-р Дженіс Джураска, професор психології у відділі нейронауки, каже, що її шокували результати досліджень, і додає, що тепер буде закликати вагітних жінок уникати пластмас і ароматів будь-якого роду.

"Ми платимо високу ціну за зручність сучасного життя", - заявляє експерт.

Дослідники рекомендують вагітним жінкам на час виношування дитини відмовитися від парфумів і освіжувачів повітря, а також не гріти їжу в пластикових ємностях в мікрохвильовці.

"Моя порада буде полягати в тому, щоб вагітні жінки уникали пластику, уникали нагрівання за допомогою пластиків і уникали ароматів і освіжувачів повітря. Аромати часто містять ці хімічні речовини", - додає Джураска.

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