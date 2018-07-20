"Платим высокую цену": ученые назвали опасные предметы для беременных

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Исследователи пришли к неожиданным результатам

Американские ученые из Университета Иллинойса выяснили, что духи и пища в пластиковых контейнерах может навредить здоровью беременной женщины и будущего малыша. Об этом пишет The Daily Mail.

Эксперимент исследователи проводили на мышах. Беременным и кормящим самкам мышей давали печенье с фталатами, химическими веществами, используемыми в пластике и ароматами, которые, как известно, влияют на работу наших гормонов.

После того, как потомство выросло, ученые проанализировали их мозг и определили негативное влияние химических веществ.

Ведущий автор д-р Дженис Джураска, профессор психологии в отделе нейронауки, говорит, что ее шокировали результаты исследований, и добавила, что теперь будет призывать беременных женщин избегать пластмасс и ароматов любого рода.

"Мы платим высокую цену за удобство современной жизни", - заявляет эксперт.

Исследователи рекомендуют беременным женщинам на время вынашивания ребенка отказаться от духов и освежителей воздуха, а также не греть еду в пластиковых емкостях в микроволновке.

"Мой совет будет заключаться в том, чтобы беременные женщины избегали пластика, избегали нагревания с помощью пластиков и избегали ароматов и освежителей воздуха. Ароматы часто содержат эти химические вещества", - добавляет Джураска.

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