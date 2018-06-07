"Користь перекусів придумали маркетологи": дієтолог розповіла, скільки разів на день потрібно харчуватися

З раціону треба повністю прибрати всі солодощі і цукор, вважає Оксана Скиталінська

Деякі уявлення про харчування, які існували раніше, зараз вже спростовані наукою. Наприклад, перекуси нам не потрібні, тому що коли ми часто їмо, то у нас так само часто підвищується рівень глюкози в крові, а це - дуже шкідливо.

Про це відома дієтолог Оксана Скиталінська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для Styler.

За її словами, користь перекусів придумали маркетологи. Часто цю ідею поширюють ті, хто рекламує певні шкідливі продукти. Наприклад, чіпси, сухарики або батончики з високим вмістом цукру.

"Оптимально їсти тричі в день, достатньо, щоб не відчувати голоду потім. По-друге, з нашого раціону треба прибрати солодощі. Оптимально - саме прибрати, а не обмежити", - говорить Скиталінська.

Фото: Харчуватися оптимально три рази в день, вважає дієтолог (pixabay.com)

За її словами, досить недавно з'явився такий термін як "неоЗОЖ".

"Як на мене, це дивний термін, який говорить про те, що ми можемо дозволити собі багато чого, пояснюючи це адаптацією і виживанням в сучасному ритмі життя. Наприклад, якщо ми куримо, то не обов'язково кидати курити повністю, треба просто зменшити кількість сигарет. Якщо ми їмо солодощі, їх просто треба менше їсти. Але це не дуже правильний підхід. Тому що якщо ми говоримо про реальне довголіття, то такі поради – неправильні, оскільки все одно руйнують наше здоров'я, просто повільніше", - каже лікар.

Відео: Їстівні квіти (video.rbc.ua)

Раніше Оксана Скиталінська розповіла про вражаючому шкоду цукру для організму.