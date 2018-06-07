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"Пользу перекусов придумали маркетологи": диетолог рассказала, сколько раз в день нужно питаться

STYLERКрасота и Здоровье        07.06.2018 - 11:01
Фото: Сколько раз в день нужно питаться (pixabay.com)
Фото: Сколько раз в день нужно питаться (pixabay.com)

Из рациона надо полностью убрать все сладости и сахар, считает Оксана Скиталинская

Некоторые представления о питании, которые существовали раньше, сейчас уже опровергнуты наукой. Например, перекусы нам не нужны, потому что когда мы часто едим, то у нас так же часто поднимается уровень глюкозы в крови, а это - очень вредно.

Об этом известная диетолог Оксана Скиталинская рассказала в эксклюзивном интервью для Styler.

По ее словам, пользу перекусов придумали маркетологи. Часто эту идею распространяют те, кто рекламирует определенные вредные продукты. Например, чипсы, сухарики или батончики с высоким содержанием сахара.

"Оптимально есть трижды в день, есть достаточно, чтобы не чувствовать голода потом. Во-вторых, из нашего рациона надо убрать сладости. Оптимально - именно убрать, а не ограничить", - говорит Скиталинская.

Фото: Питаться оптимально три раза в день, считает диетолог (pixabay.com)

По ее словам, довольно недавно появился такой термин как "неоЗОЖ".

"Как по мне, это странный термин, который говорит о том, что мы можем позволить себе многое, объясняя это адаптацией и выживанием в современном ритме жизни. Например, если мы курим, то не обязательно бросать курить полностью, надо просто уменьшить количество сигарет. Если мы едим сладости, их просто надо есть меньше. Но это не очень верный подход. Потому что если мы говорим о реальном долголетии, то такие советы – неправильные, поскольку все равно разрушают наше здоровье, просто медленнее", - говорит врач.

Видео: Съедобные цветы (video.rbc.ua)

Ранее Оксана Скиталинская рассказала о впечатляющем вреде сахара для организма.

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Теги: питание, диетолог
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