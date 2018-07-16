Як правильно їсти диню: корисні і небезпечні властивості цієї ягоди

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Фахівці розповіли про те, кому диню їсти не можна

Диня – це літня ягода, яку небажано поєднувати з іншими продуктами. Експерти розповіли, кому ця ягода протипоказана і які у неї є корисні властивості, пише clutch.ua.

Диню не можна використовувати, як десерт, так як вона заб'є шлунково-кишковий тракт і не віддасть корисні властивості людському організму. Тому, експерти рекомендують диню їсти як самостійне блюдо.

У дині дуже багато корисних властивостей. У ній міститься велика кількість заліза, багато вітамінів, які впливають на роботу серця і нервової системи. Крім того, ця ягода володіє корисними властивостями, які впливають на імунітет людини.

А грубі волокна сприятливо позначаються на мікрофлорі кишечника. Дієтологи рекомендують вживати диню тим, у кого є порушення в роботі печінки і нирок.

Однак, у цій корисній ягоди є безліч протипоказань. Її не можна вживати людям з цукровим діабетом, при запальних і інфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, а також не варто включати в раціон вагітним і годуючим мамам.

Категоричної заборони для майбутніх і годуючих матерів на диню немає, але фахівці вважають, що диня може викликати неприємні відчуття в кишечнику або шлунку, до або після народження дитини. Тому, перш, ніж включити її в раціон, вагітним і годуючим жінкам рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Дуже важливо у вживанні дині – їсти її правильно. Перше правило – не поєднувати диню з іншими продуктами, а споживати окремо, як самостійну страву. Бажано не вживати інші продукти за годину до прийому дині і годину після.

Фахівці застерігають від поєднання дині з кисломолочними продуктами, такими, як сир або кефір. Шлунок і кишечник можуть дуже бурхливо відреагувати на такий експеримент.

Друге правило – якою би не була смачна диня, з'їдати її потрібно не більше декількох шматочків за один прийом їжі. У дині міститься багато вітамінів і мінералів, і велика кількість за один раз може негативно позначитися на організмі.

Крім того, у дині дуже високий глікемічний індекс, тому після трапези динею, вже через годину організм подає сигнали про голод.

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