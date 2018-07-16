Как правильно есть дыню: полезные и опасные свойства этой ягоды

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Специалисты рассказали о том, кому дыню есть нельзя

Дыня – это летняя ягода, которую нежелательно сочетать с другими продуктами. Эксперты рассказали, кому эта ягода противопоказана и какие у нее есть полезные свойства, пишет clutch.ua.

Дыню нельзя использовать, как десерт, так как она забьет желудочно-кишечный тракт и не отдаст полезные свойства человеческому организму. Поэтому, эксперты рекомендуют дыню есть, как отдельное самостоятельное блюдо.

У дыни очень много полезных свойств. В ней содержится большое количество железа, много витаминов, которые влияют на работу сердца и нервной системы. Кроме того, это ягода обладает полезными свойствами, которые влияют на иммунитет человека.

А грубые волокна благоприятно сказываются на микрофлоре кишечника. Диетологи рекомендуют употреблять дыню тем, у кого есть нарушения в работе печени и почек.

Однако, у этой полезной ягоды есть множество противопоказаний. Ее нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, при воспалительных и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также не стоит включать в рацион беременным и кормящим мамам.

Категорического запрета для будущих и кормящих матерей на дыню нет, но специалисты считают, что дыня может вызвать неприятные ощущения в кишечнике или желудке, до или после рождения ребенка. Поэтому, прежде, чем включить ее в рацион, беременным и кормящим женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Очень важно в употреблении дыни – есть ее правильно. Первое правило – не сочетать дыню с другими продуктами, а есть отдельно, как самостоятельное блюдо. Желательно, не употреблять другие продукты за час до приема дыни и час после.

Специалисты предостерегают от сочетания дыни с кисломолочными продуктами, такими, как творог или кефир. Желудок и кишечник могут очень бурно отреагировать на такой эксперимент.

Второе правило – как бы не была вкусна дыня, съедать ее нужно не более нескольких кусочков за один прием пищи. В дыне содержится много витамином и минералов, и большое количество за один раз может негативно сказаться на организме.

Кроме того, у дыни очень высокий гликемический индекс, поэтому после трапезы дыней, уже через час организм подает сигналы о голоде.

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Видео: STYLER.rbc.ua