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"Прості речі рятують життя": Супрун розповіла, як розпізнати інсульт

STYLERКраса і здоров'я        23.03.2018 - 13:08
Фото: pixabay.com/geralt
Фото: pixabay.com/geralt

Завдяки цьому можна врятувати людину

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
розповіла, за якими ознаками можна розпізнати інсульт. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Прості речі рятують життя. Запам'ятати симптоми інсульту не складно, але знаючи їх, ви зможете швидше розпізнати проблему, вчасно викликати медичну допомогу та захистити себе і людей, поруч", - написала вона.

Фото: Ознаки інсульту (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун зазначила, що інсульт – це серйозна і небезпечна для життя хвороба, яка виникає, коли мозок припиняє забезпечуватися кров'ю і через це пошкоджується.

"Інсульт найчастіше вражає людей, які мають підвищений тиск, цукровий діабет, високий рівень холестерину, ведуть малорухливий спосіб життя, живуть в умовах постійного стресу", - додала Супрун.

Серед симптомів інсульту – оніміння, параліч однієї сторони обличчя, слабкість, оніміння кінцівок, порушення мови.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун висловилася про масової флюорографії.

"У нашій роботі запровадження сучасних практик медичної допомоги часто має відбуватися одночасно з руйнуванням застарілих методів. А разом з ними і міфів, породжених радянською системою охорони здоров'я. Одним з них є проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз", - розповіла Супрун.

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Теги: здоров'я, медицина, Уляна Супрун
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