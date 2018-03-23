"Прості речі рятують життя": Супрун розповіла, як розпізнати інсульт

Завдяки цьому можна врятувати людину

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

розповіла, за якими ознаками можна розпізнати інсульт. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Прості речі рятують життя. Запам'ятати симптоми інсульту не складно, але знаючи їх, ви зможете швидше розпізнати проблему, вчасно викликати медичну допомогу та захистити себе і людей, поруч", - написала вона.

Фото: Ознаки інсульту (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун зазначила, що інсульт – це серйозна і небезпечна для життя хвороба, яка виникає, коли мозок припиняє забезпечуватися кров'ю і через це пошкоджується.

"Інсульт найчастіше вражає людей, які мають підвищений тиск, цукровий діабет, високий рівень холестерину, ведуть малорухливий спосіб життя, живуть в умовах постійного стресу", - додала Супрун.

Серед симптомів інсульту – оніміння, параліч однієї сторони обличчя, слабкість, оніміння кінцівок, порушення мови.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун висловилася про масової флюорографії.

"У нашій роботі запровадження сучасних практик медичної допомоги часто має відбуватися одночасно з руйнуванням застарілих методів. А разом з ними і міфів, породжених радянською системою охорони здоров'я. Одним з них є проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз", - розповіла Супрун.

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