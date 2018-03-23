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"Простые вещи спасают жизни": Супрун рассказала, как распознать инсульт

STYLERКрасота и Здоровье        23.03.2018 - 13:08
Фото: pixabay.com/geralt
Фото: pixabay.com/geralt

Благодаря этому можно спасти человека

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун 
рассказала, по каким признакам можно распознать инсульт. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Простые вещи спасают жизни. Запомнить симптомы инсульта не сложно, но зная их, вы сможете быстрее распознать проблему, вовремя вызвать медицинскую помощь и защитить себя и людей, рядом", - написала она.

Фото: Признаки инсульта (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун отметила, что инсульт – это серьезная и опасная для жизни болезнь, которая возникает, когда мозг прекращает обеспечиваться кровью и из-за этого повреждается.

"Инсульт чаще всего поражает людей, имеющих повышенное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, ведут малоподвижный образ жизни, живут в условиях постоянного стресса", - добавила Супрун.

Среди симптомов инсульта – онемение, паралич одной стороны лица, слабость, онемение конечностей, нарушение речи.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун высказалась о массовой флюорографии.

"В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез", - рассказала Супрун.

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Теги: здоровье, медицина, Уляна Супрун
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