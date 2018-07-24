Працює як антидепресант: Супрун розповіла про користь денного сну

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Є ті, кому такий сон протипоказаний

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що невеликий денний сон дуже корисний для здоров'я. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що в деяких європейських країнах є навіть спеціально обладнані кімнати в компаніях і університетах для того, щоб працівники могли трохи відпочити.

"Для більшості людей денний сон корисний. Така практика досить поширена в інших країнах. У деяких компаніях і університетах навіть обладнані спеціальні кімнати для дрімоти, де протягом дня кожен може відпочити. Проте вчені відзначають, що денний сон має позитивні ефекти на наш організм за кількох умов", - повідомила Супрун і додала, що денний сон працює як антидепресант і може зарядити енергією організм, як повноцінний нічний відпочинок.

"Сон вдень допомагає відновити концентрацію уваги, продуктивність і здатність фокусуватися на роботі. Крім того, дрімота працює як антидепресант, покращує настрій і в цілому може надати заряд енергії після повноцінного нічного сну", - зазначила в. о. міністра.

Уляна Супрун повідомила, що такий відпочинок повинен бути не дуже тривалим, особливо якщо і не повноцінний нічний відпочинок.

"Втім, важливо, щоб такий відпочинок не був дуже тривалим - не більше однієї години. Найбільш оптимальна і корисна тривалість дрімота становить близько 20-30 хвилин. Крім того, застосовувати сон як відпочинок протягом дня краще у випадку, якщо вночі ви спите повноцінно. Якщо у вас є порушення сну в нічний час, ваш організм буде компенсувати це тривалим денним сном. А це може бути шкідливим для здоров'я і негативно впливати на вашу продуктивність", - написала Супрун.

Вона пояснила, що ті, хто погано висипається вночі, має ризик прокинутися після денного сну з неприємними відчуттями і порушити режим дня.

"Тобто якщо довго спати вдень, ви ризикуєте прокинутися з відчуттям важкості та інертності, яка може мати протилежний ефект на вашу працездатність. Крім того, тривала дрімота посеред дня може порушити внутрішній годинник організму, викликавши своєрідний "збій". Тоді може порушитися режим дня, що може стати причиною появи неконтрольованого відчуття голоду, порушення сну і нестачі енергії", - повідомила в. о. міністра.

Крім того, Супрун порадила тим, у кого спостерігається постійне відчуття втоми і сонливості, обов'язково проконсультуватися з лікарем, оскільки це може бути симптомом деяких захворювань.

"Також варто бути уважним до свого організму. Постійне відчуття втоми і сонливості може бути індикатором наявності проблем зі здоров'ям. Бажання подрімати може викликатися стресом, безсонням, апное (задишкою) уві сні. Крім того, деякі дослідження пов'язують постійну втому і сонливість вдень з ризиком появи діабету 2-го типу, серцево-судинних захворювань і навіть збільшенням ризику смертності з усіх причин. В такому випадку краще проконсультуватися з лікарем і при необхідності пройти відповідні обстеження", - підсумувала Уляна Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун розповіла про необхідність ранньої діагностики онкологічних захворювань і важливості регулярних обстежень.

Відео: video.rbc.ua