Работает как антидепрессант: Супрун рассказала о пользе дневного сна

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Есть те, кому такой сон противопоказан

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала, что небольшой дневной сон очень полезен для здоровья. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что в некоторых европейских странах есть даже специально оборудованные комнаты в компаниях и университетах для того, чтобы работники могли немного отдохнуть.

"Для большинства людей дневной сон полезен. Такая практика довольно распространена в других странах. В некоторых компаниях и университетах даже оборудованы специальные комнаты для дремы, где в течение дня каждый может отдохнуть. Однако ученые отмечают, что дневной сон имеет положительные эффекты на наш организм при нескольких условиях", - сообщила Супрун и добавила, что дневной сон работает как антидепрессант и может зарядить энергией организм, как полноценный ночной отдых.

"Сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, дрема работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может оказать заряд энергии как после полноценного ночного сна", - отметила и. о. министра.

Уляна Супрун сообщила, что такой отдых должен быть не очень продолжительным, особенно если и ночной отдых не полноценный.

"Впрочем, важно, чтобы такой отдых не был очень длительным - не более одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут. Кроме того, применять сон как отдых в течение дня лучше в случае, если ночью вы также спите полноценно. Если у вас есть нарушения сна в ночное время, ваш организм будет компенсировать это длительным дневным сном. А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность", - написала Супрун.

Она объяснила, что те, кто плохо высыпается ночью, имеет риск проснуться после дневного сна с неприятными ощущениями и нарушить режим дня.

"То есть если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, которая может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность. Кроме того, длительная дрема посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувство голода, нарушение сна и недостатка энергии", - сообщила и. о. министра.

Кроме того, Супрун посоветовала тем, у кого наблюдается постоянное чувство усталости и сонливости, обязательно проконсультироваться с врачом, так как это может быть симптомом некоторых заболеваний.

"Также стоит быть внимательным к своему организму. Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже увеличением риска смертности по всем причинам. В таком случае лучше проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти соответствующие обследования", - подытожила Уляна Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун рассказала о необходимости ранней диагностике онкологических заболеваний и важности регулярных обследований.

Видео: video.rbc.ua