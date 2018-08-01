Оселедець і солоні огірки вранці: українцям дали пораду

Спеціаліст порекомендував їсти солоне
Необхідно з'їсти вранці щось солоне, наприклад солоний огірок або шматок оселедця, щоб у спеку менше хотілося пити. Таку думку висловив старший науковий співробітник відділення симптоматичних гіпертензій Інституту кардіології ім. академіка Стражеска Володимир Гранич, передає "ГолосUA".
На думку фахівця, солоні продукти дозволять затримати воду в крові, в результаті чого зменшиться бажання попити води. Експерт переконаний, що здоровій людині бажано затримати воду в організмі.
Всього кілька грамів солі допоможуть тримати більше рідини в кровоносному руслі і людина буде менше відчувати спрагу. Хоча зазвичай вважається, що після вживання солоних продуктів людям хочеться пити.
Гранич також запропонував метод стеження за кількістю води в організмі. Для цього доведеться спостерігати за кольором сечі. Якщо вона коричнева, - то організму не вистачає води і кров згущується. Це підвищує небезпеку кристалоутворення і сечокам'яної хвороби.
Українцям також варто пити 5-відсоткові натуральні соки і фреші, розбавлені водою в три рази, що забезпечить поповнення організму мікроелементами і необхідним об'ємом рідини.
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