Синдром подразненого кишечника: що це таке і як його лікувати

Кожна п'ята людина на планеті страждає від цього захворювання

Кожна п'ята за рахунком людина на планеті страждає на синдром подразненого кишечника. Багато людей просто ігнорують його і своєчасно не проходять обстеження в лікарні. Таким чином, люди часто пропускають сигнал організму про більш серйозні хвороби, повідомляє ТСН.

Що ж таке синдром подразненого кишечнику (СПК)? По суті, це функціональний розлад травлення в кишечнику, не пов'язане з органічним ураженням самого кишечника. Це пов'язано зі зміною частоти дефекації і форми випорожненнь.

СПК дуже поширений - кожна п'ята людина на планеті страждає ним. Варто відзначити, що серед жінок він зустрічається в два рази частіше, ніж у чоловіків.

Діагностують його, як правило, через три місяці після того, як у пацієнта спостерігаються симптоми. До них відносять: біль у животі (як по характеру, так і по локалізації може бути різноманітною), почуття посиленої перистальтики кишечника, здуття живота, бурчання в животі, зміна випорожненнь (люди з СПК страждають від діареї, запору або просто нестійких випорожненнь), хибні позиви до дефекації.

Точно невідомо що є причиною підвищеної чутливості кишечнику, однак, до основних факторів медицина відносить: генетичний фактор, психоемоційний стан (стреси, депресія, тривожність), нераціональне харчування і режим, неправильний режим дня, гінекологічні захворювання (в тому числі і ПМС), зміна мікрофлори кишечника, перенесені запальні захворювання кишечника

Часто люди ігнорують СПК, приймаючи симптоми за "особливості організму" і, як наслідок, своєчасно не звертаються до лікаря. При такому синдромі просто необхідно пройти всебічне обстеження ШКТ, адже не виключено, що під синдромом можуть ховатися інші, досить серйозні захворювання.

Всього діагностують чотири види СПК: з запором, з діареєю, змішаний і неспецифічний тип.

Дуже важливо відрізнити синдром подразненого кишечника від інших захворювань травного тракту, виключивши органічну причину хвороби. Щоб його діагностувати, гастроентеролог направляє пацієнта на спеціальні аналізи, серед яких загальний аналіз крові, сечі, калу, біохімічний аналіз крові, аналіз калу для виключення паразитарного ураження, аналіз калу на приховану кров.

Більш детальну картину стану кишечника дасть УЗД внутрішніх органів, колоноскопія (обстеження товстого кишечника за допомогою ендоскопа) і ряд інших обстежень, які лікар призначить після огляду і опитування пацієнта.

Що стосується успішного лікування СПК, то без індивідуальної дієти не обійтися. Пацієнту її підбирає лікар. Також хворому призначають проносні або закріплюючі, препарати для зменшення кількості газів і спазмолітики для зняття спазмів. Можуть додатково призначити кишкові антисептики, ферменти та інше.

Лікарі рекомендують негайно пройти всі необхідні обстеження при виявленні у себе СПК, оскільки він може значно знижувати якість життя і бути сигналом про серйозні хвороби, які перебувають на стадії розвитку або протікають в латентній формі.

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